Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου στη Ρωμαίκή Αγορά, στις 25 Μαΐου

Δωρεάν συναυλία του γνωστού συνθέτη, σε έναν εμβληματικό χώρο

Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, η Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει τις πόρτες της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, φιλοξενώντας τον σπουδαίο συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Η συναυλία του Δημήτρη Παπαδημητρίου σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της πόλης περιέχει κυρίως διάσημα, κλασικά τραγούδια του συνθέτη που, άδηλα, αθόρυβα και φυσιολογικά κατέκτησε αμέσως και αδιαμφησβήτητα την κορυφή στην εκτίμηση του κοινού.

Τραγούδια που δεν ακολούθησαν την μόδα - έγιναν τα ίδια μόδα αμέσως. Και έκτοτε δεν έσβησαν ποτέ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τραγούδια από τους δίσκους «Τραγούδια για τους Μήνες» και «Στης ψυχής το παρακάτω», αγαπημένες μελωδίες από εμβληματικές τηλεοπτικές σειρές («Αναστασία», «Λόγω τιμής», «Μάγισσες της Σμύρνης» κ.ά.), καθώς και μουσική από βραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες («Ο Τσαλαπετεινός του Wyoming», «Το φως που σβήνει», «Ρεβάνς»).

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν αποσπάσματα από σημαντικά έργα του συνθέτη, όπως ο «Μεγάλος Αιρετικός» (Α’, Β’, Γ’), οι «Μετασχηματισμοί» και «Τα Τραγούδια της Οδού Ατθίδων».

Κορυφαίοι στιχουργοί και ποιητές συνυπογράφουν τα τραγούδια: Γκάτσος, Ελύτης, Ελευθερίου, Αλκαίος, Νικολακοπούλου, Φασουλάς, Ζούδιαρης αλλά και Καβάφης, Παλαμάς, Γέιτς, Μίλλερ, Χάινε, Καψάλης, Γκανάς, Κοροπούλης, Λαπαθιώτης, Μπωντλαίρ, Ώντεν κ.α

Σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του στην Ελλάδα, την ορχήστρα διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης.

Ερμηνεύουν οι λαμπεροί καλλιτέχνες, Βερόνικα Δαβάκη, Γιώργος Φλωράκης και Πάνος Παπαϊωάννου και οι έκτακτοι καλεσμένοι-φίλοι του πλήρως ενταγμένοι στον κόσμο των έργων του, διδαγμένοι από τον ίδιον το νόημα και το ήθος των κειμένων που ερμηνεύουν μουσικά.

Σημείωμα συνθέτη:
«Σοφή η ρήση του Ρωμαίου, και επίκαιρη: στην αρχαία Ρωμαϊκή αγορά θα παίξουμε! Tο κάλλιστο, το άριστο, είναι αυτό που πρέπει να το αναζητήσεις. Ξέρουμε τα τραγούδια με τα οποία καθημερινά βομβαρδιζόμαστε. Που μας πέφτουν θαρρείς κατακέφαλα από τον κεντρικό οχετό του marketing. Που τα μαθαίνουμε υποχρεωτικά και μετά τα ξεχνάμε ακόμα πιο υποχρεωτικά. Ναι, τα ξέρουμε όλοι αυτά. Ξέρουμε που να τα βρούμε τα άλλα, τα απόκρυφα, η ατόφια αλήθεια των δημιουργών, που είναι; Και αν μάθουμε που είναι, μας έμεινε δύναμη να κινηθούμε για να τα συναντήσουμε;»

Δημήτρης Παπαδημητρίου

Πληροφορίες:
Δευτέρα 25 Μαΐου 
Ρωμαϊκή Αγορά, Πολυγνώτου 3, Αθήνα

Είσοδος δωρεάν απαραίτητη η κράτηση θέσεων: Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου στη Ρωμαϊκή Αγορά | Εισιτήρια online! | More.com

Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας | Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων
 

