Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα στήριξης κι ελπίδας επέλεξε να στείλει ο Μάνος Μαλλιαρός στον Σταύρο Φλώρο, μέσα από ένα βίντεο στα social media, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του για το κύμα αγάπης που δέχεται το τελευταίο διάστημα.

Όπως είδαμε και μέσα από το Breakfast@Star, εμφανώς ανανεωμένος -μιας και ξυρίστηκε- και προσπαθώντας να επιστρέψει σταδιακά στην καθημερινότητά του, ο Μάνος Μαλλιαρός παραδέχτηκε ότι η δοκιμασία που βίωσαν στο Survivor με το σοκαριστικό ατύχημα του 23χρονου συμμετέχοντα στο ριάλιτι επιβίωσης, ήταν εξαιρετικά δύσκολη και ότι ο δρόμος της ανάρρωσης είναι ακόμα μακρύς, εξέφρασε όμως τη βεβαιότητα ότι θα την ξεπεράσουν μαζί.

Απευθυνόμενος προσωπικά στον Σταύρο, τόνισε ότι η σκέψη του βρίσκεται διαρκώς κοντά του. «Η σκέψη μου είναι συνέχεια μαζί σου Σταύρο. Σταυράκο μας. Μου δίνεις περισσότερη δύναμη απ' όση φαντάζεσαι. Είσαι δυνατός και θα τα καταφέρουμε. Ξέρω πόσο δύσκολα περνάς κι είμαι μαζί σου σε όλο αυτό. Όπως με έβαλες στο δρόμο του Θεού, στην πίστη, θέλω να αντλήσεις κι εσύ δύναμη και πίστη, να συνεχίσεις να παλεύεις και να έρθεις κοντά μας. Σ' αγαπώ πολύ, ο αδερφός σου», τον ακούμε να λέει στο βιντεάκι που πόσταρε.

Η αντίδραση του Σταύρου στο βίντεο ήταν άμεση κι εξίσου φορτισμένη συναισθηματικά. Απαντώντας στον Μάνο Μαλλιάρο, εξομολογήθηκε ότι τα λόγια του τον έκαναν να δακρύσει, επισημαίνοντας ότι αυτή η χειρονομία αποδεικνύει τι σημαίνει αληθινή αδερφική αγάπη. «Με έκανες να δακρύσω αλήθεια. Αυτό θα πει αδερφός για αδερφό. Δεν ξέρεις πόση δύναμη παίρνω όταν σε βλέπω καλά αδερφέ μου», σχολίασε ο νεαρός που βίωσε τον απόλυτο εφιάλτη όταν ακρωτηριάστηκε ψαρεύοντας με ψαροτούφεκο στον Άγιο Δομίνικο.

Θυμίζουμε ότι ο Σταύρος Φλώρος ακρωτηριάστηκε στο αριστερό πόδι από το γόνατο και κάτω, ενώ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον δεξί του αστράγαλο. Το νοσοκομείο των ΗΠΑ διαθέτει ισχυρά τμήματα ορθοπεδικής, αγγειοχειρουργικής και πλαστικής χειρουργικής, κάτι που το καθιστά σημείο αναφοράς για περιπτώσεις σοβαρών τραυμάτων στα άκρα.

