Η τηλεοπτική εκπομπή του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ οδηγείται σε πρόωρο τέλος, καθώς αναμένεται να ολοκληρωθεί και να αποχαιρετήσει το κοινό σε δέκα ημέρες.

Όπως είδαμε στο Breakfast@Star το πρωί της Τετάρτης, αν κι η είδηση αυτή κυκλοφόρησε επίσημα μέσα από σχετικό τηλεοπτικό ρεπορτάζ, οι εργαζόμενοι της εκπομπής γνώριζαν άτυπα για αυτή την εξέλιξη εδώ και καιρό, χωρίς ωστόσο να έχουν επίσημη επιβεβαίωση για την ακριβή ημερομηνία. Τελικά, ο ίδιος ο παρουσιαστής ανέλαβε την πρωτοβουλία και ενημέρωσε την ομάδα του για την οριστική λήξη. Η κίνηση αυτή κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στο παρελθόν είχαν υπάρξει παράπονα από συνεργάτες που είχαν αποχωρήσει χωρίς έγκαιρη ενημέρωση.

Η συγκεκριμένη εκπομπή είχε αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες από την αρχή της τηλεοπτικής σεζόν, με αποχωρήσεις στελεχών και συνεχείς αλλαγές στη σύνθεση του πάνελ, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό για το αν θα μπορούσε η κατάσταση να είχε κυλήσει πιο ομαλά μέχρι το κανονικό τέλος της περιόδου. Όσον αφορά το μέλλον των εργαζομένων, αναμένεται να πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τη διοίκηση του σταθμού την επόμενη εβδομάδα. Καθώς ορισμένοι από τους συνεργάτες δεσμεύονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου, εκτιμάται ότι κάποιοι από αυτούς θα απορροφηθούν σε άλλες παραγωγές του καναλιού.

Τέλος, ο βασικός λόγος για την εσπευσμένη ολοκλήρωση της εκπομπής φαίνεται πως είναι η ανάγκη να απελευθερωθεί ο χώρος του στούντιο. Αμέσως μετά το φινάλε, ξεκινούν στο ίδιο πλατό τα γυρίσματα για την εκπομπή Dragon's Den, με τις προετοιμασίες και τις μεταφορές των σκηνικών να έχουν ήδη γίνει αντιληπτές από τους ανθρώπους του σταθμού.

