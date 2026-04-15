Γιατί ο παρουσιαστής έκλεισε τα social media;

15.04.26 , 13:15 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Αγνώριστη σε φωτογράφιση στο Μιλάνο πριν από 15 χρόνια
15.04.26 , 12:51 Νέα εφαρμογή για την ταυτοποίηση της ηλικίας των χρηστών του διαδικτύου
15.04.26 , 12:24 Απολαύστε ένα εκπληκτικό burger με country πατάτες
15.04.26 , 12:22 Κοκκίνου για Βίσση: «Δε θα σχολιάσω τίποτα που δε με αφορά»
15.04.26 , 12:12 Έγκυος η Λίλα Μπακλέση: Το βίντεο με φουσκωμένη κοιλίτσα
15.04.26 , 12:05 Ένταση στο MasterChef: «Δε θα περάσει εύκολα μαζί μου» - Δες sneak preview
15.04.26 , 11:53 Youth Pass: Τα SOS για τους δικαιούχους της «επιταγής» των 300 ευρώ
15.04.26 , 11:37 Kαστάνη: Τι δεν θέλει να έχει η μέλλουσα νύφη της
15.04.26 , 11:28 Μυλωνάκης: Στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο
15.04.26 , 11:26 Χατζίδου για Τσουρό: «Ήθελε να δώσει μήνυμα σε συγκεκριμένους ανθρώπους»
15.04.26 , 11:17 Η auteco ΚΤΕΟ διένειμε δωρεάν Alco-Selftest
15.04.26 , 10:59 Μυτιλήνη: Στη ΜΕΘ 30χρονη με μικροβιακή μηνιγγίτιδα
15.04.26 , 10:57 Δέκα detox συμβουλές για να χάσουμε τα κιλά του Πάσχα
15.04.26 , 10:38 Τροχαίο στον Ασπρόπυργο: Νεκρός οδηγός μηχανής στη λεωφόρο ΝΑΤΟ
15.04.26 , 10:04 Φεύγει από τον ΣΚΑΙ η Σία Κοσιώνη; Η αντίδρασή της on camera
Φαίη Σκορδά: Τι είπε για τα παιδιά της on air
Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Πασχαλινές στιγμές με την κόρη τους
Έγκυος η Λίλα Μπακλέση: Το βίντεο με φουσκωμένη κοιλίτσα
Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης: Ταξίδι στη Σκωτία για δύο
Κώστας Τσουρός: Η αιφνίδια ανακοίνωση στο Instagram – «Καλή συνέχεια»
Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δε γνωρίζει ότι «έφυγε» ο σύντροφός της;
Μυλωνάκης: Στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Ετεοκλής Παύλου: «Γιατί η Κατερίνα κάνει τα ασήμαντα σημαντικά;»
«Την παρατήσαμε μόνη»: Τα sms μετά τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κώστας Τσουρός απενεργοποίησε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, προκαλώντας συζητήσεις.
  • Οι παρουσιαστές της εκπομπής «Breakfast@Star» ανέφεραν ότι η κίνηση μπορεί να έχει διπλή σημασία.
  • Η Ελένη Χατζίδου τόνισε την αιφνιδιαστική φύση της απόφασης, καθώς ο Τσουρός είχε πρόσφατα έντονη δραστηριότητα στα social media.
  • Η Μαίρη Αργυριάδου συνέδεσε την απόφαση με πρόσφατα γεγονότα από τις πασχαλινές διακοπές του παρουσιαστή.
  • Η απόφαση αιφνιδίασε τους διαδικτυακούς του φίλους, καθώς δεν δόθηκαν περαιτέρω εξηγήσεις.

Στην εκπομπή «Breakfast@Star» σχολιάστηκε εκτενώς η απόφαση του Κώστα Τσουρού να απενεργοποιήσει τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με τους παρουσιαστές να δίνουν τη δική τους οπτική για την κίνηση αυτή.

Ο Ετεοκλής Παύλου ανέφερε ότι πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να έχει δύο όψεις, λέγοντας χαρακτηριστικά:«Ο Κώστας Τσουρός πήρε την απόφαση να κλείσει τα social media. Με αυτή την κίνηση κάτι χάνεις και κάτι κερδίζεις».

Παράλληλα, σημείωσε ότι για έναν κεντρικό παρουσιαστή τα social media αποτελούν σημαντικό εργαλείο προβολής και επικοινωνίας, ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η απόφαση να σχετίζεται και με έναν προσωπικό επαναπροσδιορισμό.

Η Ελένη Χατζίδου στάθηκε περισσότερο στην αιφνιδιαστική φύση της κίνησης, τονίζοντας:«Μας κάνει μεγαλύτερη εντύπωση γιατί μέχρι τελευταία στιγμή ανέβαζε σωρηδόν stories από το Πάσχα».

Όπως πρόσθεσε, η έντονη δραστηριότητά του στα social media λίγο πριν το κλείσιμο του λογαριασμού δημιουργεί ερωτήματα, καθώς δεν υπήρχε εμφανής ένδειξη προβληματισμού. Η ίδια εξέφρασε την άποψη ότι η κίνηση μπορεί να «στέλνει μήνυμα σε συγκεκριμένους ανθρώπους».

Από την πλευρά της, η Μαίρη Αργυριάδου συνέδεσε την απόφαση με πρόσφατα γεγονότα, αναφέροντας:«Νομίζω ότι το συγκεκριμένο έχει να κάνει με περιστατικά που έγιναν στις πασχαλινές του διακοπές».

Παράλληλα εξήγησε πως, κατά τη γνώμη της, η απενεργοποίηση του λογαριασμού ίσως σχετίζεται με την επιθυμία του παρουσιαστή να περιορίσει τη δημόσια έκθεση του περιεχομένου του, ώστε να μην γίνεται αναδημοσίευση ή σχολιασμός από τρίτους.

Η συζήτηση στην εκπομπή έκλεισε με την επισήμανση ότι η απόφαση του Κώστα Τσουρού αιφνιδίασε τους διαδικτυακούς του φίλους, καθώς ο ίδιος, αμέσως μετά την εκπομπή του, είχε γράψει σε story:«Κλείνω τον λογαριασμό μου στο Instagram. Καλή συνέχεια», χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις για τους λόγους της απόφασής του.

