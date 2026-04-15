Χατζίδου για Τσουρό: «Ήθελε να δώσει μήνυμα σε συγκεκριμένους ανθρώπους»

Στην εκπομπή «Breakfast@Star» σχολιάστηκε εκτενώς η απόφαση του Κώστα Τσουρού να απενεργοποιήσει τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με τους παρουσιαστές να δίνουν τη δική τους οπτική για την κίνηση αυτή.

Ο Ετεοκλής Παύλου ανέφερε ότι πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να έχει δύο όψεις, λέγοντας χαρακτηριστικά:«Ο Κώστας Τσουρός πήρε την απόφαση να κλείσει τα social media. Με αυτή την κίνηση κάτι χάνεις και κάτι κερδίζεις».



Παράλληλα, σημείωσε ότι για έναν κεντρικό παρουσιαστή τα social media αποτελούν σημαντικό εργαλείο προβολής και επικοινωνίας, ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η απόφαση να σχετίζεται και με έναν προσωπικό επαναπροσδιορισμό.

Η Ελένη Χατζίδου στάθηκε περισσότερο στην αιφνιδιαστική φύση της κίνησης, τονίζοντας:«Μας κάνει μεγαλύτερη εντύπωση γιατί μέχρι τελευταία στιγμή ανέβαζε σωρηδόν stories από το Πάσχα».

Όπως πρόσθεσε, η έντονη δραστηριότητά του στα social media λίγο πριν το κλείσιμο του λογαριασμού δημιουργεί ερωτήματα, καθώς δεν υπήρχε εμφανής ένδειξη προβληματισμού. Η ίδια εξέφρασε την άποψη ότι η κίνηση μπορεί να «στέλνει μήνυμα σε συγκεκριμένους ανθρώπους».

Από την πλευρά της, η Μαίρη Αργυριάδου συνέδεσε την απόφαση με πρόσφατα γεγονότα, αναφέροντας:«Νομίζω ότι το συγκεκριμένο έχει να κάνει με περιστατικά που έγιναν στις πασχαλινές του διακοπές».

Παράλληλα εξήγησε πως, κατά τη γνώμη της, η απενεργοποίηση του λογαριασμού ίσως σχετίζεται με την επιθυμία του παρουσιαστή να περιορίσει τη δημόσια έκθεση του περιεχομένου του, ώστε να μην γίνεται αναδημοσίευση ή σχολιασμός από τρίτους.

Η συζήτηση στην εκπομπή έκλεισε με την επισήμανση ότι η απόφαση του Κώστα Τσουρού αιφνιδίασε τους διαδικτυακούς του φίλους, καθώς ο ίδιος, αμέσως μετά την εκπομπή του, είχε γράψει σε story:«Κλείνω τον λογαριασμό μου στο Instagram. Καλή συνέχεια», χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις για τους λόγους της απόφασής του.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star