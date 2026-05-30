Τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού «ηλεκτρίζουν» και αναδιατάσσουν το πολιτικό σκηνικό, μετά και τις πρώτες δημοσκοπήσεις που δείχνουν την «ΕΛ.Α.Σ» του πρώην πρωθυπουργού να πλασάρεται στη δεύτερη θέση. Η κυβέρνηση αναβιώνει το δίπολο με τον κ. Τσίπρα, ενώ καρφιά για τα νέα κόμματα εξαπολύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά μπαίνουν σε τροχιά διάλυσης.

Νέο πολιτικό τοπίο και κόντρες μετά τη δημιουργία κομμάτων από Τσίπρα και Καρυστιανού

Νέο πολιτικό τοπίο δημιουργούν τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού που «ανακατεύουν την τράπουλα».

Η «ΕΛ.Α.Σ» του πρώην πρωθυπουργού ετοιμάζεται προοδευτικά να παρουσιάσει και πολιτικές προτάσεις και στοχεύει στους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους, με το Μέγαρο Μαξίμου να επιδιώκει συσπείρωση της ΝΔ μέσω της αναβίωσης της κόντρας με τον κ. Τσίπρα.

«Ντέρμπι» για την τρίτη θέση

Η χθεσινή έρευνα της Alco για το Flash.gr δείχνει το κόμμα Τσίπρα στη δεύτερη θέση μακράν του ΠΑΣΟΚ, αλλά και «ντέρμπι» για την τρίτη θέση μεταξύ της Χαριλάου Τρικούπη και του κόμματος Καρυστιανού που «ξορκίζει» τις συνεργασίες.

«Όπως όλα τα κόμματα, επιδιώκουμε την αυτοδυναμία. Πρόθεσή μας είναι να ξυπνήσουμε αυτό το κοιμώμενο πολιτικό δυναμικό», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος Τύπου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Θανάσης Αυγερινός.

Σε μια προσπάθεια αποδραματοποίησης, ο Νίκος Ανδρουλάκης περιοδεύει στην Ευρυτανία, με άρθρο του στα «Νέα», όμως, αφήνει σαφείς αιχμές για τα νέα κόμματα.

«Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή. Αυτή η μάχη δεν μπορεί να δοθεί από αυτόκλητους σωτήρες, ούτε από αναξιόπιστα και ηθικά χρεοκοπημένα συστήματα εξουσίας που αναπαράγουν τις ίδιες παθογένειες», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Οριακές ισορροπίες στον ΣΥΡΙΖΑ - Σε τροχιά διάλυσης η Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς

Το άλλο Σαββατοκύριακο, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει οριστικές αποφάσεις για το μέλλον του στην Κεντρική Επιτροπή.

Παράλληλα, η ΚΟ της Νέας Αριστεράς είναι σε τροχιά διάλυσης, καθώς μετά του Αγίου Πνεύματος θα ανεξαρτητοποιηθούν ως και 7 βουλευτές του κόμματος.