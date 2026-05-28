Ποιοι βουλευτές είναι με το «ένα πόδι» στο κόμμα Τσίπρα

Από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη Νέα Αριστερά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.05.26 , 22:42 Tο καλύτερο σνακ για movie night έχει ένα υλικό!
28.05.26 , 22:28 Εκνευρισμός στο ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις με 2ο το κόμμα Τσίπρα
28.05.26 , 22:21 Κλέλια Ανδριολάτου: Τέλος τα γυρίσματα του Maestro - Απολαμβάνει τη θάλασσα
28.05.26 , 22:02 MasterChef 2026: Ένταση στο συμβούλιο της μπλε μπριγάδας - Τι συνέβη;
28.05.26 , 21:51 Άννα Πρέλεβιτς: Η συγκινητική ανάρτηση για την επέτειο του γάμου της
28.05.26 , 21:50 MasterChef: «Μία αποχώρηση πριν τη Μητέρα των Μαχών»
28.05.26 , 21:28 Εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπρησμού καταστήματος στη Γαστούνη
28.05.26 , 21:24 Ποιοι βουλευτές είναι με το «ένα πόδι» στο κόμμα Τσίπρα
28.05.26 , 21:20 Γιολάντα Καλογεροπούλου για Στ. Σβήγκο: «Δε μου έχει κάνει πρόταση γάμου»
28.05.26 , 20:55 Ζωζώ Σαπουντζάκη: Η εμφάνιση - υπερπαραγωγή στα γενέθλιά της
28.05.26 , 20:35 Axios: Κατέληξαν σε συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν!
28.05.26 , 20:32 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Bαρύ» κατηγορητήριο για τους 17 συλληφθέντες από τη βόρεια Ελλάδα
28.05.26 , 20:25 Πώς έδρασαν οι πιστολέρο που άνοιξαν πυρ στην «καρδιά» της Πατησίων
28.05.26 , 20:23 Νάνσυ Ζαμπέτογλου: Μπέρδεψε την Ελένη Μενεγάκη με τη Φαίη Σκορδά!
28.05.26 , 20:07 ΑΑΔΕ: Μόνο ψηφιακά η υποβολή καταγγελιών στην εφορία
Μάρκος Σεφερλής - Έλενα Τσαβαλιά: Ο γιος τους Χάρης έγινε 22 - Οι ευχές!
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
Οι ευχές της Αντωνά στον Λιάγκα - «Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου»
Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10
Συνατσάκη: Απαντά γιατί η 3,5 ετών Ολίβια δεν έχει ακόμη μακριά μαλλιά
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Τόμας Γουόκαπ - Εστρέλλα Νούρι: Βόλτα στην Αθήνα μετά τον θρίαμβο
Πέτρος Ελευθεριάδης: Η συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό & το Masterchef 10
Κηδεία Μαστροκώστα: Ξέσπασαν σε κλάματα τα αδέλφια της, Φώφη και Δημήτρης
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα (βίντεο Star)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επιθυμούν να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνουν δεκτοί.
  • Βουλευτές όπως οι Γιώργος Καραμέρος, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και άλλοι έχουν εκφράσει δημόσια την επιθυμία τους να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ.
  • Η Όλγα Γεροβασίλη και άλλοι βουλευτές επιθυμούν επίσης να προσχωρήσουν, αλλά δεν το δηλώνουν δημοσίως.
  • Η παραχώρηση εδρών από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι δύσκολη, καθώς δεν υπάρχει κλίμα παραιτήσεων ενόψει εκλογών.
  • Στη Νέα Αριστερά, έξι βουλευτές, όπως οι Αλέξης Χαρίτσης και Έφη Αχτσιόγλου, οριστικοποιούν την αποχώρησή τους.

Μέσα στο κλίμα που έχει δημιουργήσει η δημιουργίας της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε στο νέο κόμμα. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι ο κ. Τσίπρας τους θέλει όλους, σύμφωνα με τις αποκαλυπτικές πληροφορίες του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star.  

Δημοσκόπηση - «βόμβα»: Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα με το «καλημέρα»!

Αν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν παρευρέθηκαν στην εκδήλωση στο Θησείο, όμως η αλήθεια είναι ότι πολλών η καρδιά και η ψυχή τους ήταν εκεί. Κάποιοι έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως:

•    Γιώργος Καραμέρος
•    Ανδρέας Παναγιωτόπουλος
•    Συμεών Κεδίκογλου 
•    Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος
•    Μίλτος Ζαμπάρας

Υπάρχουν και άλλοι, όπως η Όλγα Γεροβασίλη, που δεν το δηλώνουν δημοσίως, αλλά είναι σίγουρο ότι επιθυμούν να προσχωρήσουν στην ΕΛΑΣ. 

Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα

Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα

 

Δημοσκόπηση - «βόμβα»: Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα με το «καλημέρα»!

Γιατί δεν προσχωρούν από τώρα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Τσίπρα   

Κλίμα παραιτήσεων αυτήν την ώρα δεν υπάρχει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό γιατί, για να πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα, πρέπει να παραδώσουν τις έδρες τους. Όπως είναι ευνόητο αυτό είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί ένα χρόνο πριν τις εκλογές, όταν μάλιστα και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει δώσει σημάδι ότι θα τους συμπεριλάβει στα σχέδιά του. Άρα, οι εξελίξεις, εκτός απροόπτου, αναμένεται να «τρέξουν» μετά το καλοκαίρι.

Διαφορετική εικόνα στη Νέα Αριστερά: Ποιοι προσχωρούν άμεσα   

Η εικόνα είναι πιο ξεκάθαρη στη Νέα Αριστερά, καθώς απόψε οριστικοποιείται το κείμενο αποχώρησης έξι βουλευτών. Πρόκειται για τους: 

•    Αλέξης Χαρίτσης
•    Έφη Αχτσιόγλου
•    Νάσος Ηλιόπουλος
•    Δημήτρης Τζανακόπουλος
•    Ζεϊμπέκ Χουσεΐν.

Μεγάλη πιθανότητα φέρεται να υπάρχει και για τη Θεανώ Φωτίου

Οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς που θέλουν να πάνε στην ΕΛΑΣ

Οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς που θέλουν να πάνε στην ΕΛΑΣ 
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
 |
ΚΟΜΜΑ ΤΣΙΠΡΑ
 |
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΥΡΙΖΑ
 |
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
 |
ΕΛΑΣ
 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Εκλογες
Υγεια
Back to Top