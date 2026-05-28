Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα (βίντεο Star)

Μέσα στο κλίμα που έχει δημιουργήσει η δημιουργίας της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε στο νέο κόμμα. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι ο κ. Τσίπρας τους θέλει όλους, σύμφωνα με τις αποκαλυπτικές πληροφορίες του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star.

Αν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν παρευρέθηκαν στην εκδήλωση στο Θησείο, όμως η αλήθεια είναι ότι πολλών η καρδιά και η ψυχή τους ήταν εκεί. Κάποιοι έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως:

• Γιώργος Καραμέρος

• Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

• Συμεών Κεδίκογλου

• Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

• Μίλτος Ζαμπάρας

Υπάρχουν και άλλοι, όπως η Όλγα Γεροβασίλη, που δεν το δηλώνουν δημοσίως, αλλά είναι σίγουρο ότι επιθυμούν να προσχωρήσουν στην ΕΛΑΣ.

Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα

Γιατί δεν προσχωρούν από τώρα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Τσίπρα

Κλίμα παραιτήσεων αυτήν την ώρα δεν υπάρχει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό γιατί, για να πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα, πρέπει να παραδώσουν τις έδρες τους. Όπως είναι ευνόητο αυτό είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί ένα χρόνο πριν τις εκλογές, όταν μάλιστα και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει δώσει σημάδι ότι θα τους συμπεριλάβει στα σχέδιά του. Άρα, οι εξελίξεις, εκτός απροόπτου, αναμένεται να «τρέξουν» μετά το καλοκαίρι.

Διαφορετική εικόνα στη Νέα Αριστερά: Ποιοι προσχωρούν άμεσα

Η εικόνα είναι πιο ξεκάθαρη στη Νέα Αριστερά, καθώς απόψε οριστικοποιείται το κείμενο αποχώρησης έξι βουλευτών. Πρόκειται για τους:

• Αλέξης Χαρίτσης

• Έφη Αχτσιόγλου

• Νάσος Ηλιόπουλος

• Δημήτρης Τζανακόπουλος

• Ζεϊμπέκ Χουσεΐν.

Μεγάλη πιθανότητα φέρεται να υπάρχει και για τη Θεανώ Φωτίου.

