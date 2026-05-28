Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας και η σύντροφός του, Μαρία Αντωνά, δημοσίευσε την πρώτη κοινή τους φωτογραφία στο Instagram, συνοδευόμενη από ευχές!

«Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου 🤍 Να είσαι γερός και να χαμογελάς πάντα σαν μικρό παιδί ! @gliagas #happybday», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

Η ανάρτηση έρχεται μια μέρα μετά την εξομολόγηση της δημοσιογράφου στην εκπομπή Super Κατερίνα: «Τον αγαπάω, τον Γιώργο τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή και η προσέγγισή του ήταν αυτή που μίλησε στην καρδιά μου. Με συγκίνησε πολύ η προσέγγισή του με τον τρόπο που έγινε. Μου έβγαλε κάτι πολύ συναισθηματικό και αυτός είναι ο λόγος που έδωσα μια ευκαιρία σε όλο αυτό που συμβαίνει. Είμαι ένας άνθρωπος που εάν δεν συνδεθώ ψυχικά και συναισθηματικά, δεν μπορώ να δώσω».

Ο παορουσιαστής της πρωινής εκπομπής του Ant1 γίνεται σήμερα 57 ετών. Ο ίδιος δημοσίευσε ένα instastory σήμερα το πρωί, με τον ίδιο να χαμογελά στον καθρέφτη του καμαρινιού του. «Καλημέρες! Μεγαλώσαμε», έγραψε.

Η σχέση του ζευγαριού μετρά περίπου δύο χρόνια. «Έχουμε 16 χρόνια διαφορά ηλικίας. Πολλές φορές όλοι μένουν σε μια εικόνα και το πώς μπορεί αυτή να είναι και να συνδυαστεί, αλλά ουσιαστικά η σχέση τι είναι; Είναι χημεία, η επικοινωνία που έχεις με έναν άνθρωπο. Τον πιο τέλειο άνδρα να έχεις, τον πιο κούκλο άνδρα, όταν αυτός δεν σε αφουγκράζεται, δεν περνάς καλά και δεν έχεις επικοινωνία και δεν μπορεί να σε αισθανθεί, τι να το κάνεις;», πρόσθεσε η Μαρία Αντωνά στη συνέντευξή της.