Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι από χθες η Κατερίνα Ζαρίφη όταν κατά τη διάρκεια της πρόβας της στο θέατρο ενημερώθηκε πως κάποιοι επιτήδειοι, εκμεταλλεύτηκαν τα λεγόμενα που είχε πει κατά τη διάρκεια της εκπομπής Buongiorno, πως θέλει να υιοθετήσει ένα παιδί από την Αφρική, και έκαναν κολάζ μία φωτογραφία της ίδιας να κρατά στην αγκαλιά της ένα παιδί αναφέροντας πως έκανε πράξη τα λεγόμενά της.

«Χθες έπεσα θύμα του ΑΙ. Προχθές συζητούσαμε και λέγαμε για την υιοθεσία… Βγήκε αυτή η φωτογραφία με το παιδί που υποτίθεται ότι έχω υιοθετήσει» ανέφερε η συνεργάτιδα της Φαίης Σκορδά.

Κατερίνα Ζαρίφη/ φωτογραφία από NDP/ Έλλη Πουπουλίδου

Αυτό ωστόσο που τη σόκαρε περισσότερο από τη φτιαχτή φωτογραφία ήταν τα ρατσιστικά σχόλια που δέχτηκε από χρήστες των social media λόγω του χρώματος δέρματος του παιδιού αλλά και την καταγωγή του.

«Αρχίζω να λαμβάνω συγχαρητήρια από κάποιους για το παιδί που υιοθέτησα, αλλά άρχισα να δέχομαι και ρατσιστική επίθεση από κάποιους που υιοθέτησα ένα μαύρο παιδάκι.

Το λέω και ανατριχιάζω. Εμένα αυτό με διέλυσε ψυχολογικά χθες. Ήμουν στην πρόβα του θεάτρου και διαλύθηκα ψυχολογικά. Τρελάθηκα με τα ρατσιστικά σχόλια» τόνισε χαρακτηριστικά.

Αφορμή για τη διαδικτυακή απάτη σε βάρος της ηθοποιού στάθηκαν οι δηλώσεις της στην εκπομπή της Φαίης πως σκέφτεται σοβαρά να υιοθετήσει παιδί από την Αφρική.

«Full. Το σκέφτομαι και θα το… Ναι. Το σκέφτομαι και το σκέφτομαι πολύ δυνατά» είχε πει.

Κατερίνα Ζαρίφη/ φωτογραφία από NDP

Σε προηγούμενη συνέντευξή της η Κατερίνα Ζαρίφη είχε μιλήσει για τη μητρότητα λέγοντας πως δεν ξέρει το αν η απόφασή της να μην αποκτήσει παιδιά ήταν εν τέλει η σωστή.

«Το να μην κάνω παιδιά ήταν μια απόφαση που ήρθε με τα χρόνια, έβλεπα ότι με καλύπτει περισσότερο το κομμάτι της δουλειάς ή με καλύπτει περισσότερο το κομμάτι να έχω την ελευθερία να πω ότι παίζουν οι Metallica στο Μιλάνο, είμαι καλά οικονομικά; Έχω την ελευθερία να το κάνω. Νομίζω ένα άλλο κομμάτι είναι μόλις δεις το 4 μπροστά στην ηλικία σου, από τα 40 και μετά είναι περισσότερη η πίεση της κοινωνίας. Γύρω στα 40 άρχισα να το σκέφτομαι. Μου έχει προκαλέσει άγχος για το αν έχω κάνει τη σωστή επιλογή, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που λατρεύω μεν τα παιδιά αλλά είχα επιλέξει πάντα στη ζωή μου τη δική μου ελευθερία. Ήξερα ότι αν είχα αυτό, γιατί είναι η κορυφαία δέσμευση το να γίνεις μητέρα, θα άφηνα πράγματα πίσω μου σε σχέση με τη δική μου ελευθερία. Ένα κομμάτι, μπορώ να πω, και εγωιστικό. Ή δεν ήξερα αν θα είμαι μια καλή μαμά. Οπότε είναι κάτι γιατί αγχώνομαι αν έχω κάνει τη σωστή επιλογή, “ναι αλλά με κάνει χαρούμενη, μήπως είναι λάθος;”» ανέφερε στο Vidcast «Anestea».