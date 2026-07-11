Θλίψη στον ιταλικό καλλιτεχνικό χώρο έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ερμηνευτή Πεπίνο Ντι Κάπρι, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 87 χρόνων.

Ο Πεπίνο Ντι Κάπρι, του οποίο το πραγματικό του όνομα ήταν Τζουζέπε Φαγιέλα και είχε γεννηθεί στο νησί Κάπρι της Ιταλίας, στις 27 Ιουλίου του 1939. Ο σπουδαίος τραγουδιστής υιοθέτησε το ψευδώνυμο με το οποίο έχει καριέρα από τον τόπο καταγωγής του.

Ο Πεπίνο Ντι Κάπρι τη δεκαετία του 1960 είχε ήδη αναδειχθεί σε ένα από τα γνωστότερα ονόματα της ιταλικής μουσικής, με πολλά γνωστά τραγούδια. Κάποια από αυτά ήταν τα εξής: «Roberta», «Champagne», και «Let’s twist again».

Ο Ιταλός καλλιτέχνης είχε ξεκινήσει την καριέρα του σε ηλικία μόλις 5 χρόνων, τραγουδώντας για τους Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονταν στο Κάπρι. Ήταν ένας από τους εκπροσώπους της «γλυκιάς ιταλικής ροκ επανάστασης», ενώ κατάφερε με το μοναδικό του ταλέντο να βγει δφορές νικητής στο φεστιβάλ τραγουδιού του Σανρέμο.

Πραγματοποίησε την τελευταία του εμφάνιση πριν από έναν χρόνο, μαζί με τον γιο του, Εντοάρντο, και το συγκρότημα «Capri Rockers», ενώ πρόσφατα η ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai είχε αφιερώσει ειδική σειρά στην καλλιτεχνική του πορεία, με τον τίτλο «Champagne».