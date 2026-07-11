O Good Job Nicky, με αφορμή το νέο του μουσικό άλμπουμ, παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Gala, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για την εμπειρία του στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, ενώ αναφέρθηκε και στο εάν μελλοντικά θα επιχειρούσε να ξαναδοκιμάσει να διαγωνιστεί, με σκοπό να αντιπροσωπεύσει τη χώρα μας στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης, γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη, σχολίασε ότι αποφάσισε να συμμετάσχει στον εθνικό τελικό της Eurovision με σκοπό να ζήσει την εμπειρία, να αποκτήσει μία ευκαιρία για διεθνή καριέρα, ενώ αποκάλυψε ότι ένας ακόμη σημαντικός λόγος ήταν ένας φίλος του, φαν του μουσικού διαγωνισμού: «Λίγο από όλα αυτά, συν την επιθυμία ενός φίλου μου, του Θανάση, που έχει τεράστια εμμονή με την Eurovision και μου έλεγε από τότε που ξεκίνησα την καριέρα μου να το προσπαθήσω. Είπα λοιπόν φέτος να κάνω το ταξίδι 50% για όσα περιγράφεις και 50% για να τον πάρω μαζί μου».

Για το εάν θα ξαναδοκίμαζε να συμμετάσχει, ο Good Job Nicky απάντησε ότι: «Μπα, ακόμα και ο Θανάσης μου λέει να μην το ξανακάνω... Δεν είναι τόσο ρόδινο όσο φαίνεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι κιόλας. Ο απώτερος σκοπός είναι όντως το εξωτερικό και η Eurovision λειτουργεί σαν εκτοξευτήρας. Είναι όμως και περιοριστική. Ό,τι και να κάνεις μετά θα σε ακολουθεί η υστεροφημία της. Αυτό για μένα είναι απαγορευτικό, γιατί δεν αντέχω να με κλειδώνει κάτι».

Ενώ αποκάλυψε πώς ακριβώς επιθυμεί να δημιουργεί τη μουσική του: «Θα ήθελα να δημιουργώ ελεύθερα, γυμνά, αναπολογητικά και να μη χρειάζεται επειδή έβγαλα το Dark sid of the moon να κάνω έπειτα κάτι παρόμοιο. Δε θέλω να υπάρχει απόλυτη γεφύρωση μεταξύ των τραγουδιών μου, θέλω να είμαι freelancer στη μουσική. Και νιώθω ότι μια κίνηση όπως ο δίσκος που θέλω να βγάλω τώρα, μετά το “Dark side of the moon”, δε θεωρείται και απόλυτα συνοχική. Είναι, όμως, απόλυτα συνοχική με το τι είμαι ως άνθρωπος».