Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν

Όσα αλλάζουν στα ταξίδια στο εξωτερικό

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Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία με τη χρήση ΑΙ
Ταυτότητες: Μόνο με διαβατήριο τα ταξίδια στο εξωτερικό αν δεν αντικατασταθούν ως τις 3 Αυγούστου / ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από 3 Αυγούστου, οι παλαιές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές για ταξίδια σε χώρες που απαιτούν ταυτότητα αντί διαβατηρίου.
  • Οι πολίτες που δεν έχουν νέα ταυτότητα θα χρειάζονται έγκυρο διαβατήριο για ταξίδια στο εξωτερικό.
  • Οι υπάρχουσες ταυτότητες παραμένουν έγκυρες για μετακινήσεις εντός Ελλάδας και διοικητικές συναλλαγές.
  • Η αντικατάσταση των ταυτοτήτων γίνεται για συμμόρφωση με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.
  • Η έκδοση νέας ταυτότητας απαιτεί ραντεβού και έγκαιρη προετοιμασία για αποφυγή καθυστερήσεων.

Η 3η Αυγούστου αποτελεί ημερομηνία - ορόσημο για τους πολίτες που εξακολουθούν να διαθέτουν τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες. Από εκείνη την ημέρα τίθενται σε εφαρμογή αλλαγές που σχετίζονται με τη χρήση των συγκεκριμένων εγγράφων στις μετακινήσεις στο εξωτερικό, στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών κανόνων ασφαλείας. 

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία έκδοσής τους

Νέες Ταυτότητες: Πώς επηρεάζονται οι μετακινήσεις στο εξωτερικό

Οι παλαιές ταυτότητες, οι οποίες δε διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, δε θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις σε χώρες όπου απαιτείται ταυτότητα αντί διαβατηρίου.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση της νέας ταυτότητας θα πρέπει να διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο, εφόσον επιθυμούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Για τις μετακινήσεις εντός της Ελλάδας, καθώς και για τις περισσότερες διοικητικές συναλλαγές, οι υφιστάμενες ταυτότητες εξακολουθούν να γίνονται αποδεκτές μέχρι την οριστική αντικατάστασή τους.

ΣτΕ: Έκδοση διαβατηρίου και με τις παλαιού τύπου ταυτότητες

Νέες Ταυτότητες: Γιατί προχωρά η αντικατάσταση

Η ανανέωση των δελτίων ταυτότητας αποτελεί μέρος της εναρμόνισης της χώρας με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την ασφάλεια των εγγράφων ταυτοποίησης. Οι νέες ταυτότητες διαθέτουν ενισχυμένα χαρακτηριστικά προστασίας, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την παραποίηση ή την πλαστογράφησή τους.

Παράλληλα, η νέα μορφή τους διευκολύνει τους ελέγχους στα σημεία εισόδου και εξόδου των κρατών, ενώ συμβάλλει στην καλύτερη προστασία των προσωπικών στοιχείων των πολιτών.

Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν

Νέες Ταυτότητες: Η διαδικασία έκδοσης

Η έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού σε αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την πληρωμή των προβλεπόμενων παραβόλων και να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί από πιστοποιημένο φωτογράφο μέσω της υπηρεσίας myPhoto ή, όπου προβλέπεται, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο αστυνομικό τμήμα. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης, η νέα ταυτότητα εκδίδεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Νέες Ταυτότητες: Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Όσοι σχεδιάζουν ταξίδι μετά τις 3 Αυγούστου καλό είναι να ελέγξουν εγκαίρως αν διαθέτουν τη νέα ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο. Η αυξημένη ζήτηση για ραντεβού σε αρκετές περιοχές της χώρας σημαίνει ότι η έγκαιρη προετοιμασία μπορεί να αποτρέψει καθυστερήσεις και απρόοπτα.

Η βασική αλλαγή αφορά κυρίως τα ταξίδια στο εξωτερικό και όχι την καθημερινή χρήση της ταυτότητας στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, η σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών δελτίων θεωρείται αναπόφευκτη, καθώς η χώρα προσαρμόζεται στα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και ταυτοποίησης.

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