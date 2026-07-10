Φωτιά Ασπρόπυργος: «Ένα τσιγάρο άναψα και πήρα φωτιά»

Συγκλονίζει η μαρτυρία ενός από τους τραυματίες

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Τουλάχιστον 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά, είναι ο απολογισμός της μεγάλης φωτιάς και της έκρηξης που προκλήθηκε χθες στον Ασπρόπυργο. Την ίδια ώρα βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης προκαλεί ανατριχίλα, όπως και η μαρτυρία ενός από τους τραυματίες. 

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης

Στο βίντεο, που μετέδωσε το Mega, φαίνεται η στιγμή της έκρηξης, ακούγονται οι εκκωφαντικοί κρότοι και φωνές ανθρώπων που πήγαν στο σημείο για να βοηθήσουν. Μέσα από τον μαύρο καπνό ξεπροβάλλει ένας από τους εργαζόμενους στην επιχείρηση, ο οποίος έχει υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα σε όλο του το σώμα. και ακούγονται φωνές. 

 

 

«Πάει ο “αρκούδας”» ακούγεται να λέει ο άνθρωπος που «τραβάει» το βίντεο και μόλις βλέπει τον εγκαυματία αρχίζει να φωνάζει: «Έλα από δω, έλα από δω γιατί έχει φορτηγό. Έλα έλα έλα. Ο άλλος που πήγε; Είσαι καλά; Πω πω! Πήρατε την πυροσβεστική; Ασθενοφόρο πήρες;».

Μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο: Έντεκα τραυματίες - Οι τρεις διασωληνωμένοι

Στη συνέχεια o ίδιος άνθρωπος ακούγεται να λέει: «Ω ρε αδερφέ κάηκες πολύ. Πήγαινε εκεί δίπλα να μπεις στο νερό λίγο, πήγαινε. Πήρες ασθενοφόρο; Ρε αυτός κάηκε ολόκληρος» και στη συνέχεια αναρωτιέται: «Πώς πήρε φωτιά ρε αδερφέ;». 

Από την ισχυρή έκρηξη και τη φωτιά που προκλήθηκε στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο τραυματίστηκαν 11 άτομα

Από την ισχυρή έκρηξη και τη φωτιά που προκλήθηκε στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο τραυματίστηκαν 11 άτομα

Ο εγκαυματίας τότε του απαντά πως μάλλον πήρε φωτιά το βυτιοφόρο, το οποίο έχανε λάδια. «Άναψα ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά εγώ», ακούγεται να του λέει ο τραυματίας.

Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο, συγκέντρωσαν στοιχεία και συνεχίζουν την προανακριτική διαδικασία, εξετάζοντας όλες τα σενάρια που μπορεί να οδήγησαν στην έκρηξη, ενώ πλέον σε αυτά θα προστεθεί και η μαρτυρία του εγκαυματία για το τσιγάρο. 

Εκτιμάται ότι η φωτιά προκλήθηκε από εργασίες οξυγονοκόλλησης δίπλα σε φιάλη αερίου που εξερράγη

Εκτιμάται ότι η φωτιά προκλήθηκε από εργασίες οξυγονοκόλλησης δίπλα σε φιάλη αερίου που εξερράγη

Ένα από αυτά είναι η φωτιά να ξεκίνησε από εργασίες οξυγονοκόλλησης – κατά την οποία χρησιμοποιείται ασετυλίνη – δίπλα στο βυτιοφόρο που ήταν γεμάτο προπάνιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πρώτη έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε όταν δύο εργαζόμενοι του συνεργείου, υπήκοοι Ρουμανίας, πραγματοποιούσαν εργασίες οξυγονοκόλλησης κοντά στο βυτιοφόρο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ένας από τους εργαζομένους φέρεται να άναψε τσιγάρο και προκλήθηκε έκρηξη σε φιάλη αερίου. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν και οι δύο εργαζόμενοι.

Ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη βυτιοφόρου που ήταν φορτωμένο με 1,5 - 2 τόνους προπάνιο

Ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη βυτιοφόρου που ήταν φορτωμένο με 1,5 - 2 τόνους προπάνιο

Μετά την πρώτη έκρηξη σημειώθηκε η δεύτερη, ισχυρότερη έκρηξη στο βυτιοφόρο, στη δεξαμενή του οποίου υπήρχαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 1,5 έως 2 τόνοι προπανίου. Από αυτή την έκρηξη τραυματίστηκαν ακόμη εννέα άτομα.

Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και έκρηξη σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο

Από τη φωτιά νοσηλεύονται διασωληνωμένα στο ΚΑΤ δύο άτομα, ένας 49χρονος άνδρας με εγκαύματα στο 75% του σώματός του και ένας 54χρονος με 90% εγκαύματα στο σώμα του.

Για την φωτιά συνελήφθησαν δύο άτομα, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής του βυτιόφορου οχήματος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, η οποία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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