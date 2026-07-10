TOYOTA: Εκπαιδευτική πρωτοβουλία στο Ράλλυ Ακρόπολις

Παρουσιάστηκε το καινοτόμο GR Yaris H2 με κινητήρα υδρογόνου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.07.26 , 10:31 Πτήση - θρίλερ από τη Θεσσαλονίκη: Έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους - Βίντεο
10.07.26 , 10:29 Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από φωτιά στην Ανδαλουσία
10.07.26 , 10:17 Η Φαίη Σκορδά 15 χρόνια πριν! Τι έλεγε όταν ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί
10.07.26 , 10:16 Μαρία Αντωνά: «Τίποτα δεν μπορεί να με τρομάξει όσο η απώλεια»
10.07.26 , 09:47 Ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για τον βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας
10.07.26 , 09:37 Χάος στη Βουλή με τη Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τσακώθηκε με όλους, πήρε το «100»
10.07.26 , 09:36 Άδωνις Γεωργιάδης: Η «ερωτική εξομολόγηση» στην Ευγενία Μανωλίδου
10.07.26 , 09:31 Opel: Όσο πιο παλιό…τόσο πιο καλό
10.07.26 , 09:26 Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
10.07.26 , 09:10 Παπαδημητρίου: Ο μεγάλος γιος της, Διονύσης, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο
10.07.26 , 09:03 Μαίρη Κουάντ: Η θρυλική σχεδιάστρια που καθιέρωσε τη μίνι φούστα
10.07.26 , 08:56 Φωτιά Ασπρόπυργος: «Ένα τσιγάρο άναψα και πήρα φωτιά»
10.07.26 , 08:51 «Το πιο ωραίο σώμα που έχει περάσει από το GNTM»
10.07.26 , 08:39 Συγκινεί η Ανθή Βούλγαρη: «Νιώθω απελπισία και απογοήτευση»
10.07.26 , 08:38 Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
O Γιώργος Λιάγκας σε γλέντι στην Πάρο - Η συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη
Νίκα: Το λαχταριστό story με γλυκά που μας άνοιξε την όρεξη
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Η Φαίη Σκορδά 15 χρόνια πριν! Τι έλεγε όταν ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί
Παπαδημητρίου: Ο μεγάλος γιος της, Διονύσης, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο
Χάος στη Βουλή με τη Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τσακώθηκε με όλους, πήρε το «100»
Συγκινεί η Ανθή Βούλγαρη: «Νιώθω απελπισία και απογοήτευση»
Στο νοσοκομείο η Άβα Γαλανοπούλου – Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
TOYOTA: Εκπαιδευτική πρωτοβουλία στο Ράλλυ Ακρόπολις
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Toyota Hellas, ως Proud Mobility Sponsor του Ράλλυ Ακρόπολις 2026, υλοποίησε στοχευμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικών επισκέψεων στο Service Park της διοργάνωσης στο Λουτράκι. Με κεντρικό στόχο τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την πραγματική καινοτομία, η TOYOTA φιλοξένησε φοιτητές και νέους επιστήμονες, προσφέροντάς τους ουσιαστική βιωματική εμπειρία από τον κόσμο του motorsport και της σύγχρονης κινητικότητας.

TOYOTA: Εκπαιδευτική πρωτοβουλία στο Ράλλυ Ακρόπολις

Το ενδιαφέρον του Hydrogen School κορυφώθηκε στην εις βάθος παρουσίαση του καινοτόμου GR Yaris H2, όπου οι συμμετέχοντες κατανόησαν στην πράξη τη λειτουργία του κινητήρα εσωτερικής καύσης υδρογόνου και τον ρόλο του στην απολιγνιτοποίηση των μεταφορών. Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, επιβεβαιώθηκε στην πράξη η αξία της σύμπραξης μεταξύ εκπαίδευσης, τεχνολογίας και βιομηχανίας.

TOYOTA: Εκπαιδευτική πρωτοβουλία στο Ράλλυ Ακρόπολις

Η άμεση τριβή των αυριανών επαγγελματιών με τεχνολογίες αιχμής και ο ανοιχτός διάλογος με τους ανθρώπους που τις εξελίσσουν, προσδίδουν στην ακαδημαϊκή γνώση προστιθέμενη αξία και πρακτική διάσταση. Στο ίδιο πλαίσιο, η ομάδα της PROM Racing εστίασε στη λειτουργία της TOYOTA GAZOO Racing και στις απαιτήσεις εξέλιξης της μηχανολογίας σε συνθήκες Παγκόσμιου Πρωταθλήματος (WRC).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤOYOTA
 |
TOYOTA GR YARIS H2
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Opel: Το νέο πρόγραμμα ανταλλαγής Trade-Up
Αυτοκινητο
Opel: Όσο πιο παλιό…τόσο πιο καλό
DS N°7: Ταξιδέψτε πρώτη θέση
Αυτοκινητο
DS N°7: Ταξιδέψτε πρώτη θέση
MG: Αποκαλύπτει δυο νέα πρωτότυπα στο Goodwood Festival of Speed 2026
Αυτοκινητο
MG: Αποκαλύπτει δυο νέα πρωτότυπα στο Goodwood Festival of Speed 2026
Ford Racing: Ανακοίνωσε το πλήρες line-up των οδηγών της
Αυτοκινητο
Ford Racing: Ανακοίνωσε το πλήρες line-up των οδηγών της
VW Tiguan: H «προίκα» και οι τιμές
Αυτοκινητο
VW Tiguan: H «προίκα» και οι τιμές
Volvo: Έρχεται το Apple Music με δωρεάν συνδρομή έως τρεις μήνες
Αυτοκινητο
Volvo: Έρχεται το Apple Music με δωρεάν συνδρομή έως τρεις μήνες
MG: Παρουσιάζει τη νέα γενιά τεχνολογιών εξηλεκτρισμού
Αυτοκινητο
MG: Παρουσιάζει τη νέα γενιά τεχνολογιών εξηλεκτρισμού
SEAT και CUPRA: Τώρα μπορείτε να τα αποκτήσετε πιο εύκολα
Αυτοκινητο
SEAT και CUPRA: Τώρα μπορείτε να τα αποκτήσετε πιο εύκολα
DS Automobiles: Πρωταγωνιστεί στο Goodwood Festival of Speed
Αυτοκινητο
DS Automobiles: Πρωταγωνιστεί στο Goodwood Festival of Speed
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top