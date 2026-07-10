TOYOTA: Εκπαιδευτική πρωτοβουλία στο Ράλλυ Ακρόπολις

Η Toyota Hellas, ως Proud Mobility Sponsor του Ράλλυ Ακρόπολις 2026, υλοποίησε στοχευμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικών επισκέψεων στο Service Park της διοργάνωσης στο Λουτράκι. Με κεντρικό στόχο τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την πραγματική καινοτομία, η TOYOTA φιλοξένησε φοιτητές και νέους επιστήμονες, προσφέροντάς τους ουσιαστική βιωματική εμπειρία από τον κόσμο του motorsport και της σύγχρονης κινητικότητας.

Το ενδιαφέρον του Hydrogen School κορυφώθηκε στην εις βάθος παρουσίαση του καινοτόμου GR Yaris H2, όπου οι συμμετέχοντες κατανόησαν στην πράξη τη λειτουργία του κινητήρα εσωτερικής καύσης υδρογόνου και τον ρόλο του στην απολιγνιτοποίηση των μεταφορών. Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, επιβεβαιώθηκε στην πράξη η αξία της σύμπραξης μεταξύ εκπαίδευσης, τεχνολογίας και βιομηχανίας.

Η άμεση τριβή των αυριανών επαγγελματιών με τεχνολογίες αιχμής και ο ανοιχτός διάλογος με τους ανθρώπους που τις εξελίσσουν, προσδίδουν στην ακαδημαϊκή γνώση προστιθέμενη αξία και πρακτική διάσταση. Στο ίδιο πλαίσιο, η ομάδα της PROM Racing εστίασε στη λειτουργία της TOYOTA GAZOO Racing και στις απαιτήσεις εξέλιξης της μηχανολογίας σε συνθήκες Παγκόσμιου Πρωταθλήματος (WRC).