Ford Racing: Ανακοίνωσε το πλήρες line-up των οδηγών της

Κατηγορία Hypercars στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) 2027

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 21.06.26, 19:23
Ford Racing: Ανακοίνωσε το πλήρες line-up των οδηγών της
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Η Ford Racing ολοκληρώνει τη σύνθεση του ρόστερ των εργοστασιακών της οδηγών εν όψει της επικείμενης συμμετοχής της το 2027 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) στην κατηγορία Hypercars.· Οι Mat Campbell, Nick Yelloly και Tom Blomqvist θα πλαισιώσουν τους Logan Sargeant, Mike Rockenfeller και Sebastian Priaulx.· Το Hypercar της Ford θα χρησιμοποιεί ένα πλαίσιο που εξελίχθηκε από την ORECA και θα τροφοδοτείται από έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα V8 Coyote με χωρητικότητα 5,4 λίτρων, σχεδιασμένος και κατασκευασμένος από την Ford στο Dearborn


 

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