Η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στην παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Γερμανία επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ με τον Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην προεδρική κατοικία και χαρακτηρίστηκε από εγκάρδιο κλίμα, με επίκεντρο τη συμβολή της Ορθοδοξίας στη σύγχρονη γερμανική κοινωνία, καθώς και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χριστιανικών κοινοτήτων.

Με σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια μέλη, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι πλέον η τρίτη μεγαλύτερη Χριστιανική Εκκλησία στη Γερμανία.

Αυτό οφείλεται τόσο στα εκατομμύρια μετανάστες από την Ελλάδα, τη Σερβία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και άλλες ορθόδοξες χώρες όσο και στην άφιξη προσφύγων από την Ουκρανία τα τελευταία χρόνια.

O Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ / AP

Σύμφωνα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Μητροπολίτης Γερμανίας συμμετείχε στη συνάντηση υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της Ορθόδοξης Επισκοπικής Συνέλευσης Γερμανίας, παρουσιάζοντας στον Γερμανό Πρόεδρο την πορεία και το έργο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη χώρα, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια πολυεθνική εκκλησιαστική κοινότητα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον.

Αναγνώριση του έργου της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Γερμανός Πρόεδρος Σταϊνμάιερ εξέφρασε την εκτίμησή του για την προσφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη γερμανική κοινωνία, επισημαίνοντας ότι αποτελεί παράγοντα σταθερότητας, διαλόγου και ειρηνικής συνύπαρξης. Παράλληλα, εξήρε τη συλλογική προσπάθεια που καταβάλλεται μέσα από την Ορθόδοξη Επισκοπική Συνέλευση για την ενίσχυση της ενότητας των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις πρωτοβουλίες του Μητροπολίτη Αυγουστίνου για την ανάπτυξη των διαχριστιανικών σχέσεων, αλλά και στη διαχρονική του συμβολή στην οικοδόμηση δεσμών συνεργασίας μεταξύ της Ορθοδοξίας, των κρατικών θεσμών και των άλλων χριστιανικών ομολογιών.

Ο Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος / Facebook (Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde,Bln)

Η συνάντηση ανέδειξε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην εξυπηρέτηση των πνευματικών αναγκών των μεταναστών, αλλά αποτελεί πλέον έναν αναγνωρισμένο θεσμό που συμμετέχει ενεργά στον δημόσιο διάλογο για ζητήματα κοινωνικής συνοχής, αλληλεγγύης και πολιτισμικής συνύπαρξης.

Η τρίτη μεγαλύτερη χριστιανική κοινότητα

Η Προεδρία της Γερμανίας επισημαίνει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί σήμερα την τρίτη μεγαλύτερη χριστιανική κοινότητα της χώρας, αριθμώντας περίπου τέσσερα εκατομμύρια πιστούς.

Η σημαντική αυτή ανάπτυξη οφείλεται αφενός στη διαχρονική παρουσία εκατομμυρίων μεταναστών από την Ελλάδα, τη Σερβία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και άλλες ορθόδοξες χώρες και αφετέρου στη μεγάλη άφιξη προσφύγων από την Ουκρανία τα τελευταία χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία καλείται να υπηρετήσει ανθρώπους διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμικών καταβολών, διατηρώντας παράλληλα την ενότητα της πίστης και της εκκλησιαστικής ζωής.

Μια πορεία έξι δεκαετιών στη Γερμανία

Ο Μητροπολίτης Αυγουστίνος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές της Ορθοδοξίας στη Δυτική Ευρώπη. Διακονεί το ελληνορθόδοξο ποίμνιο στη Γερμανία από το 1964, ενώ από το 1980 βρίσκεται στον θρόνο της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας.

Στη διάρκεια της μακράς εκκλησιαστικής του πορείας συνέβαλε ουσιαστικά στην οργάνωση της Μητροπόλεως, στην ίδρυση νέων ενοριών, στην ανέγερση ναών και στην κατοχύρωση της νομικής υπόστασης της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Γερμανία.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η δράση του στο τότε διαιρεμένο Βερολίνο, όπου υπηρέτησε τους Ορθοδόξους τόσο στο δυτικό όσο και στο ανατολικό τμήμα της πόλης, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη ιστορική περίοδο.

Πρωταγωνιστής στον διαχριστιανικό διάλογο

Επί δεκαετίες ο Μητροπολίτης Αυγουστίνος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις Προτεσταντικές και Ρωμαιοκαθολικές Εκκλησίες της Γερμανίας.

Η συμμετοχή του σε διαλόγους υψηλού επιπέδου, οι κοινές επιτροπές συνεργασίας, αλλά και η παρουσία του σε κορυφαίους εκκλησιαστικούς οργανισμούς της Ευρώπης συνέβαλαν ώστε η Ορθοδοξία να αποκτήσει ισχυρή θεσμική παρουσία στον γερμανικό δημόσιο χώρο.

Παράλληλα, υπήρξε από τους πρωτεργάτες πρωτοβουλιών που προωθούν τον αλληλοσεβασμό, την ειρηνική συνύπαρξη και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων μέσα από κοινές δράσεις των Εκκλησιών.

Μήνυμα με ιδιαίτερο συμβολισμό

Η συνάντηση του Προέδρου της Γερμανίας με τον Μητροπολίτη Αυγουστίνο αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μία περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες κοινωνικές, πολιτισμικές και γεωπολιτικές προκλήσεις.

Η δημόσια αναγνώριση της προσφοράς της Ορθόδοξης Εκκλησίας από τον ανώτατο πολιτειακό άρχοντα της Γερμανίας αποτελεί ένδειξη του σεβασμού που έχει κατακτήσει η Ορθοδοξία μέσα από δεκαετίες συστηματικής ποιμαντικής, κοινωνικής και πολιτιστικής παρουσίας.

Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι οι σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας μπορούν να οικοδομούνται πάνω στις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, της συνεργασίας και της κοινής προσπάθειας για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η συνάντηση αυτή αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό σταθμό στην πορεία της στη Γερμανία, αναδεικνύοντας ότι η διακονία προς τον άνθρωπο, ο διάλογος και η ενότητα εξακολουθούν να αποτελούν τις θεμελιώδεις αρχές της μαρτυρίας της στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα.