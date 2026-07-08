Παγκόσμια ανησυχία από τη νέα σύρραξη ΗΠΑ – Ιράν

Αμερικανικά πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων και ιρανικά αντίποινα

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Νέα σύρραξη ΗΠΑ - Ιράν (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται σε ανοιχτή πολεμική σύγκρουση μετά από επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης σε δεξαμενόπλοια.
  • Η αμερικανική πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε 80 αεροπορικές επιδρομές κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο Μπαντάρ Αμπάς.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί καμία διπλωματική συναλλαγή με το Ιράν.
  • Η Τεχεράνη απάντησε με εκτόξευση 85 πυραύλων και drones κατά αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.
  • Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την κατάσταση στην περιοχή ως απολύτως κρίσιμη.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται πλέον σε ανοιχτή πολεμική σύγκρουση, έπειτα από την ανταλλαγή εκτεταμένων στρατιωτικών πληγμάτων που κλιμακώνουν δραματικά την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Η κρίση πυροδοτήθηκε όταν οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον τριών δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Ουάσιγκτον.

Μαζικά αμερικανικά πλήγματα στο Μπαντάρ Αμπάς

Η αμερικανική πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε 80 αεροπορικές επιδρομές ακριβείας κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο στόχαστρο βρέθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις ραντάρ, καθώς και θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν

Νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν 

Οι επιχειρήσεις παρουσιάστηκαν από την Ουάσιγκτον ως απάντηση στις επιθέσεις κατά των δεξαμενόπλοιων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Νέες απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης για τα Στενά του Ορμούζ

Χαρακτηριστική είναι η δραματική έκκληση για βοήθεια από τον καπετάνιο ενός δεξαμενόπλοιου μεταφοράς LNG, ο οποίος ανέφερε μέσω ασυρμάτου ότι το μηχανοστάσιο του πλοίου είχε γεμίσει καπνό, ενώ το πλοίο μετέφερε ιδιαίτερα επικίνδυνο φορτίο.

Τραμπ: «Δε θέλω καμία συναλλαγή με το Ιράν»

Από την Άγκυρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θεωρεί πως κάθε περιθώριο διπλωματικής συνεννόησης με την Τεχεράνη έχει πλέον εξαντληθεί.

«Για μένα, πιστεύω ότι έχει τελειώσει. Δεν θέλω πλέον να έχω καμία συναλλαγή μαζί τους. Είναι αποβράσματα. Είναι άρρωστοι άνθρωποι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χάος στα Στενά του Ορμούζ - Ανταρσία στο Κογκρέσο κατά Τραμπ

Ιρανικά αντίποινα σε αμερικανικές βάσεις

Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση. Οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 85 πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν.

Παράλληλα, μέσω της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης μεταδόθηκε προειδοποίηση ότι κάθε σημείο ή εγκατάσταση που παρέχει υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα θεωρείται «νόμιμος στρατιωτικός στόχος».

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Καλιμπάφ, διαμήνυσε μέσω ανάρτησής του ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποχωρήσει.

«Η εποχή του εκφοβισμού και του εκβιασμού έχει τελειώσει. Δεν οδηγεί πουθενά. Δεν υποχωρούμε», ανέφερε.

Παρέμβαση του ΝΑΤΟ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαρακτήρισε «απολύτως κρίσιμο» οι Ηνωμένες Πολιτείες να αντιδράσουν δυναμικά στις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης στην περιοχή.

Χιλιάδες στην κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Παράλληλα με τις πολεμικές εξελίξεις, η ένταση μεταφέρεται και στο Ιράκ, όπου χιλιάδες σιίτες συγκεντρώθηκαν στους δρόμους της Νατζάφ για την κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η δημοσιογράφος του ιρανικού Press TV, Φαρζανέχ Ασουριούν, υποστήριξε ότι οι πρόσφατες στρατιωτικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στο να επισκιάσουν τη σημασία της μαζικής νεκρώσιμης πομπής.
 

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