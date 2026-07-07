Επιστολή Δημοκρατικών στo Κογκρέσο: Όχι F-35 στην Τουρκία!

Ακαριαία η αντίδραση και των Ελληυνο- αμερικανών στα σχέδια Τραμπ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 17 Δημοκρατικοί νομοθέτες ζητούν από το Κογκρέσο να μην προχωρήσει η πώληση F-35 στην Τουρκία.
  • Η επιστολή, με πρωτοβουλία της Ντίνα Τάιτους, ζητά Ψήφισμα Αποδοκιμασίας αν η Τουρκία επανενταχθεί στο πρόγραμμα.
  • Η Τουρκία συνδέεται με το ρωσικό σύστημα S-400, γεγονός που οδήγησε σε αποβολή από το πρόγραμμα το 2019.
  • Οι νομοθέτες προειδοποιούν ότι η πώληση F-35 θα στείλει λάθος μήνυμα στην Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και Αρμενία.
  • Καμία υπογραφή Ρεπουμπλικάνου δεν υπάρχει στην επιστολή.

Ακαριαία ήταν η αντίδραση των Ελληνο-αμερικανών στις εξελίξεις στην Άγκυρα και στα αποτελέσματα της συνάντησης Ντόναλντ Τραμπ - Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

 Τραμπ στον Ερντογάν για τα F-35: Θα το σκεφθούμε

Με επιστολή στην ηγεσία της Βουλής και της Γερουσίας των ΗΠΑ  με πρωτοβουλία τους, ζητούν να μην προχωρήσει η πώληση F-35 προς την Τουρκία. 

Όπως ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star o ανταποκριτής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, Δημήτρης Σουλτογιάννης, στην επιστολή τους, 17 Δημοκρατικοί νομοθέτες, με πρωτοβουλία της Ελληνοαμερικανίδας Ντίνα Τάιτους, ζητούν να κατατεθεί Ψήφισμα Αποδοκιμασίας, αν η κυβέρνηση επιχειρήσει να επαναφέρει την Τουρκία στα F-35. 

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Το βασικό επιχείρημα είναι ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να συνδέεται με το ρωσικό σύστημα S-400, για το οποίο αποβλήθηκε από το πρόγραμμα το 2019 και της επιβλήθηκαν κυρώσεις το 2020. 

Δεξίωση πρεσβείας ΗΠΑ: Τα ισχυρά μηνύματα για τα F-35

Οι νομοθέτες προειδοποιούν ότι μια τέτοια πώληση θα παραβίαζε το πνεύμα του νόμου και θα έστελνε λάθος μήνυμα στην  Ελλάδα και την Κύπρο που απειλούνται από την Τουρκία, αλλά και στο Ισραήλ και την Αρμενία. Εντύπωση προκαλεί ότι την επιστολή δεν υπογράφει κανένας Ρεπουμπλικάνος.
 

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