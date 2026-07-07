Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δε φαντάζεστε πόσα κιλά έχασε!

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχασε 10 κιλά και μάλιστα, εύκολα όπως ανέφερε. Στη νέα του ανάρτηση έγραψε ότι από 111,70 έφτασε να ζυγίζει μόλις 101 κιλά.

Το γνωστό μοντέλο ανέκαθεν πρόσεχε τη διατροφή του και το σώμα του αυτή την περίοδο ακολουθούσε ένα πρόγραμμα φαγητού για να χάσει κιλά.

Ο ίδιος έχοντας επιστρέψει από την καλοκαιρινή απόδραση στα Λιχαδονήσια που πραγματοποίησε με την αγαπημένη του Ρία Ελληνίδου και τον γιο του, Πάρη ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους για τα αποτελέσματα της προσπάθειάς του με τη διατροφή του.

Συγκεκριμένα το πρωί της Τρίτης 7/7 δημοσίευσε ένα βίντεο στα stories του Instagram όπου έδειχνε στους followers του το πρωινό του. Στο βιντεάκι ακούγεται ο μικρός Πάρης να τον ρωτά τι τρώει. «Τρωω γιαουρτάκι με φρούτο, λίγη βρώμη και φυστικοβούτυρο», απάντησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.