Δωροθέα Μερκούρη: Χαμογελαστή στην άμμο με ολόσωμο μαγιό

«Ίσως επειδή νόμιζα ότι είσαι χαρούμενος/η έτσι» έγραψε στη λεζάντα

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Πώς αντιδρά η Δωροθέα όταν τη φλερτάρουν σε δουλειές/ βίντεο από ΑΝΤ1

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Τα μπάνια της ξεκίνησε η Δωροθέα Μερκούρη και είπε να δώσει μία αίσθηση δροσιάς σε όλους όσοι λόγω υποχρεώσεων δεν έχουν κατορθώσει να πάμε ακόμα για μπάνιο. 

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Η Ελληνοιταλίδα ηθοποιός και πρώην μοντέλο που τα  τελευταία χρόνια ασχολείται με τον χώρο της γαστρονομίας, άπλωσε την πετσέτα της στην άμμο και πόζαρε γελαστή φορώντας ένα ολόσωμο μαγιό. 

«Ίσως επειδή νόμιζα ότι είσαι χαρούμενος/η έτσι . Ακριβώς εδώ, στα χέρια μου» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας. 

Η Δωροθέα τώρα που οι δύο της κόρες  Γαία και Ηλέκτρα είναι πλέον ενήλικες εκείνη έχει αρχίσει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στον εαυτό της καθώς, όπως είπε τις μεγάλωσε σαν χωρισμένη μητέρα καθώς ο  Ολλανδός κομμωτής πρώην σύζυγός της,  Ward Stegerhoek, δεν μπόρεσε ποτέ να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα. 

 

 

 

«Γύρισα πίσω με τον πρώην άντρα μου, ο οποίος δεν μπόρεσε ποτέ να εγκατασταθεί εδώ και το καταλαβαίνω. Έτσι χωρίσαμε, επειδή εγώ ήθελα να πάω στην Ευρώπη και στην Ιταλία και να μάθουν ελληνικά κι ιταλικά τα παιδιά. Μεγάλωσα τις κόρες μου σχεδόν μόνη μου. Ήταν δύσκολο…

Είναι σαν να μην έχω πατρίδα» είχε δηλώσει το πρώην μοντέλο στο Στούντιο 4 με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.
 

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ΔΩΡΟΘΕΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
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