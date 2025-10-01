Δωροθέα Μερκούρη: Η μάχη με τη Long Covid- «Εξάντληση, κατάθλιψη, νύστα»

Δωροθέα Μερκούρη: Οι αναρτήσεις της στο instagram για τη μάχη με τη Long Covid/ βίντεο Happy Day

Η Δωροθέα Μερκούρη διαγνώστηκε για δεύτερη φορά με Long Covid, όπως αποκάλυψε με αναρτήσεις της στο Instagram. Mε μια φωτογραφία της καθώς είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, περιέγραψε τα συμπτώματα που έχει.

«Θέλω να σας πω για τον Long COVID. Είμαι ασθενής για δεύτερη φορά του Long COVID. Συμπτώματα: Εξάντληση, κατάθλιψη, άρνηση για τη ζωή… και μια ατελείωτη νύστα. Δε δίνω σημασία, ξέρω ότι είναι αυτό και θα περάσει… Κάνω λίγα πράγματα, μόνο ό,τι πρέπει για την δουλειά μου και τα ζωάκια. Δεν έχω κάνει γυμναστική 2 χρόνια, διότι είχα αρρυθμίες στην καρδιά. Το μοιράζομαι μαζί σας γιατί μπορεί να το έχετε κι εσείς και να μην το ξέρετε», έγραψε σε instastory της στο Instagram η ηθοποιός.

Δωροθέα Μερκούρη: Η ανάρτησή της για τη μάχη με τη Long Covid/ instagram

Στο επόμενο story της, η Δωροθέα Μερκούρη εξέφρασε τη λύπη της για τα παιδιά που βομβαδίζονται στη Γάζα, σε μια προσπάθεια να εξηγήσει πως το πρόβλημα υγείας της δεν είναι τόσο σοβαρό σε σχέση με όσα συμβαίνουν στον κόσμο.

«Αλήθεια, τι μιλάω εγώ όταν την ίδια στιγμή υπάρχουν παιδάκια που βομβαρδίζονται. Μάλλον δεν θα γίνω καλά γιατί βλέπω όλα αυτά που σας ανεβάζω εδώ… αν δεν τα έχει εξαφανίσει ο αλγόριθμος», έγραψε.

Δωροθέα Μερκούρη: Η ανάρτησή της για τη μάχη με τη Long Covid/ instagram

Απαντώντας σε μηνύματα των ακολούθων της, έγραψε πως τελευταία φορά πέρασε Covid τον περασμένο Μάιο. «Έχω περάσει τρεις φορές, κάθε φορά είναι χειρότερο το Long Covid από την Covid. Θέλει παρακολούθηση σε νοσοκομείο με πνευμονολόγο και παθολόγο να ξέρει για το long covid», εξήγησε.

Δωροθέα Μερκούρη: Η ανάρτησή της για τη μάχη με τη Long Covid/ instagram

Τι είναι η Long Covid

Άνθρωποι που νόσησαν με κορωνοϊό, είδαν τα συμπτώματα να επιμένουν ή να επανεμφανίζονται τρεις μήνες μετά τη μόλυνση και αυτά να διαρκούν τουλάχιστον 2 μήνες. Στις περιπτώσεις, που τα συμπτώματα αυτά δεν εξηγούνται από άλλη διάγνωση, μιλάμε για Long Covid, την οποία εμφανίζουν περίπου 1 στους 8 νοσούντες με Covid.

Τα συμπτώματα ποικίλλουν με συχνότερα να είναι αυτά της κόπωσης, της δυσκολίας στην αναπνοή, του πόνου στους μύες, του επίμονου βήχα, των διαταραχών ύπνου, άγχους και κατάθλιψης.

Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση του κάθε ασθενή, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται πολυεπιστημονική προσέγγιση από παθολόγο, πνευμονολόγο, νευρολόγο, φυσίατρο, ψυχολόγο.