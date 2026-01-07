Τσιμτσιλή: «Δε το λέω με διάθεση απολογίας – Έτυχε ο θάνατος του Παπαδάκη»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η παρέα της επέστρεψε το πρωί της Πέμπτης 7 Ιανουαρίου στο πλατό του Happy Day στον Alpha και όλοι μαζί έστειλαν τις ευχές τους για το 2026 που μόλις ξεκίνησε, ενώ έκοψαν και βασιλόπιτα.

«Για εμάς είναι η πρώτη εκπομπή της σεζόν και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε μαζί σας σε αυτό το ωραίο πρωινό ξύπνημα. Καλή υγεία, με φως, με όμορφες ειδήσεις που τις έχουμε ανάγκη. Δεν ξεκίνησε με αυτές το 2026 αλλά δεν πειράζει, έχουμε καιρό να γυρίσουμε τροχό» είπε η παρουσιάστρια.

Ο θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη και το μαγνητοσκοπημένο Happy Day

Στη συνέχεια, θέλησε να απολογηθεί για τις μαγνητοσκοπημένες εκπομπές που προηγήθηκαν και τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη.

«Θέλω να πω – επειδή άκουσα ότι ήταν εργάσιμη η Δευτέρα 5 του μήνα και γιατί λείπαμε – το Happy Day ήταν η μοναδική εκπομπή ή από τις λίγες ψυχαγωγικές που ήταν ζωντανά στις επάλξεις μέχρι και 31 Δεκεμβρίου», ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Δεν το λέω με διάθεση απολογίας και άλλες φορές συμβαίνει, όλοι γράφουμε κάποιες εκπομπές και τις μαγνητοσκοπούμε για να βγούμε σε κάποιες ημέρες άδειας, όχι μόνο για εμάς αλλά και για τους συνεργάτες μας.

Έτυχε φέτος με κάποια γεγονότα, όπως με τον θάνατο του σπουδαίου δημοσιογράφου, Γιώργου Παπαδάκη, να φανεί ότι δεν ήμασταν ζωντανά να πούμε μια κουβέντα, το κάναμε μέσω των social media. Αλλά η αγάπη του κόσμου και η θλίψη για αυτή την απώλεια είναι γεγονός και την έχουμε νιώσει όλοι μας», εξήγησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε το Καλημέρα Ελλάδα στον ΑΝΤ1 για 34 χρόνια

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου ξαφνικά από τη ζωή ύστερα από οξύ έμφραγμα που υπέστη και ο δημοσιογραφικός κόσμος θρηνεί τον πατριάρχη της τηλεοπτικής ενημέρωσης.

Ανακοίνωση για το τελευταίο «αντίο» εξέδωσε η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη, το απόγευμα της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας του Δήμου Χαλκιδέων, ενώ αντί στεφάνων η οικογένεια επιθυμεί τη στήριξη κοινωφελών οργανισμών μέσω δωρεών.

Γιώργος Παπαδάκης: Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατό του

Η ΕΣΗΕΑ εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη στα 74 του χρόνια.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Στο θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αισθάνεται την ανάγκη να αποτίνει φόρο τιμής στον δημοσιογράφο έναν εκ των κορυφαίων τηλεοπτικών παρουσιαστών, έναν ευαίσθητο άνθρωπο. Η πολυσχιδής προσωπικότητά του, η δημοσιογραφική του δεινότητα και η ακαταμάχητη αμεσότητα με την οποία επικοινωνούσε με τον τηλεθεατή διαμόρφωσαν πρότυπα και καθιέρωσαν σχολή στην ελληνική τηλεοπτική παρουσίαση. Η πορεία του βρήκε πολλούς μιμητές, αλλά η θέση που κατέχει στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων θα παραμείνει μοναδική και αδιαπραγμάτευτη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με οδύνη και ειλικρινή σεβασμό τον Γιώργο Παπαδάκη».