Έδεσσα: Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι – 23χρονος μαχαίρωσε 21χρονο

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο νεαρών έλαβε χώρα στο καρναβάλι της Έδεσσας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ένας στο πόδι κι ο άλλος στο κεφάλι.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αρχικά ο 23χρονος και ο 21χρονος ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση για αδιευκρίνιστους λόγους. Στη συνέχεια όμως, ο 23χρονος φέρεται να είχε μαζί του αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, και να τραυμάτισε τον 21χρονο τρεις φορές στο πόδι.
Στην προσπάθεια του να διαφύγει ο 23χρονος μάλιστα, έπεσε και χτύπησε και ο ίδιος στο κεφάλι.
Οι δύο νεαροί νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Έδεσσας. Ο 21χρονος είναι καλά στην υγεία του και δε διατρέχει κάποιο κίνδυνο. Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.