Έδεσσα: Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι – 23χρονος μαχαίρωσε 21χρονο

Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου ΙΝΤΙΜΕ Αλεξόπουλος Ανδρέας
Έδεσσα: Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι μεταξύ δύο νεαρών/ βίντεο ΕΡΤ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας μεταξύ 23χρονου και 21χρονου.
  • Ο 23χρονος μαχαίρωσε τον 21χρονο τρεις φορές στο πόδι μετά από λεκτική αντιπαράθεση.
  • Ο 23χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά την προσπάθειά του να διαφύγει.
  • Και οι δύο νεαροί νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Έδεσσας, ο 21χρονος είναι καλά στην υγεία του.
  • Η προανάκριση έχει αναληφθεί από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο νεαρών έλαβε χώρα στο καρναβάλι της Έδεσσας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ένας στο πόδι κι ο άλλος στο κεφάλι.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αρχικά ο 23χρονος και ο 21χρονος ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση για αδιευκρίνιστους λόγους. Στη συνέχεια όμως, ο 23χρονος φέρεται να είχε μαζί του αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, και να τραυμάτισε τον 21χρονο τρεις φορές στο πόδι. 

Στην προσπάθεια του να διαφύγει ο 23χρονος μάλιστα, έπεσε και χτύπησε και ο ίδιος στο κεφάλι. 

Οι δύο νεαροί νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Έδεσσας. Ο 21χρονος είναι καλά στην υγεία του και δε διατρέχει κάποιο κίνδυνο. Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. 
 

