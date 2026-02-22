Αίγιο: «Πήγε να μου σκοτώσει το παιδί»- Το δύσκολο χειρουργείο του 15χρονου

Συνελήφθη ο 46χρονος που πυροβόλησε ανηλίκους

Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Άρης Λάμπος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (22/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 46χρονος στο Αίγιο για πυροβολισμούς εναντίον παρέας ανηλίκων, τραυματίζοντας σοβαρά έναν 15χρονο.
  • Ο 15χρονος υποβλήθηκε σε δύσκολο χειρουργείο, με δέκα σκάγια να παραμένουν στα πόδια του.
  • Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι οι ανήλικοι έκαναν φασαρία και ότι ένιωσε οργή για την ασφάλεια του παιδιού του.
  • Η καραμπίνα που χρησιμοποιήθηκε βρέθηκε μετά από έρευνα στις εκβολές του ποταμού Φοίνικα.
  • Σε βάρος του 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Συνελήφθη ένας 46χρονος που φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον παρέας ανηλίκων στο Αίγιο. Σήμερα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο ο ένας από τους τραυματίες, ένας 15χρονος που τραυματίστηκε από τα σκάγια του όπλου. Ο Άρης Λάμπος εξασφάλισε αποκλειστικές εικόνες.

Αυτά είναι τα τραύματα από τα σκάγια που δέχθηκε ο νεαρός από τον 46χρονο που συνελήφθη στο κέντρο του Αιγίου.

Τα πόδια του 15χρονου είναι γεμάτα πληγές. Στις εικόνες που εξασφάλισε το STAR φαίνεται το ένα πόδι τυλιγμένο με γάζες μετά το χειρουργείο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

Ο πατέρας του 15χρονου περιγράφει αποκλειστικά στο STAR πόσο δύσκολη ήταν η επέμβαση προκειμένου να αφαιρέσουν οι γιατροί τα σκάγια:

«Δεν μπόρεσαν να βγάλουν όλα τα σκάγια από τα πόδια του. Έχει ακόμα δέκα σκάγια στα πόδια. Βλέπουμε πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός, αν θα μείνουν για πάντα μέσα ή αν θα τα βγάλει. Αυτός είχε σκοπό να τραυματίσει τα παιδιά. Έριξε ευθεία, έριξε δύο βολές και πισώπλατα».

Τα πρώτα λόγια του 46χρονου στους αστυνομικούς

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγίου κατάφεραν να εντοπίσουν τον δράστη, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και πατέρας ενός βρέφους.

Φαίνεται ότι βγήκε στο μπαλκόνι και έριξε με την καραμπίνα στην παρέα των πέντε ανηλίκων που περνούσαν από κάτω, στα σκαλάκια της Φιλοποίμονος, τραυματίζοντας τους τέσσερις. Ο λόγος; Δείτε τι ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς:

Τα παιδιά έκαναν φασαρία

«Έχω οργή - Πήγε να μου σκοτώσει το παιδί»

«Ακόμα και φασαρία να έκαναν, δέκα η ώρα το βράδυ, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να πυροβολήσεις. Έχω οργή μέσα μου. Τώρα δεν θέλω να τον δω αυτόν τον άνθρωπο. Για έναν που πήγε να μου σκοτώσει το παιδί, τι να πω;» ξεσπά ο πατέρας του 15χρονου.

«Τα παιδιά δεν τον έχουν πειράξει, δεν τον έχουν ενοχλήσει. Είμαστε κατηγορηματικοί. Τα παιδιά περνούσαν και δεν έχουν ξαναπεράσει από εκεί».

Επίθεση σε ανηλίκους στο Αίγιο: «Ο γιος μου έχει σκάγια στα πόδια»

Λίγο μετά την επίθεση, ο 46χρονος φαίνεται ότι «έλυσε» την καραμπίνα και την πέταξε στις εκβολές του ποταμού Φοίνικα, στις Καμάρες Αιγιαλείας. Αυτό είναι το κοντάκι που βρήκαν οι δύτες μετά από πολύωρη έρευνα.

Στο σπίτι του εντοπίστηκαν ακόμα ένα μονόκαννο και μία καραμπίνα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

