Κυψέλη: H στιγμή που η μητέρα πιάνει τον επίδοξο βιαστή στο σπίτι της

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η μητέρα πιάνει τον επίδοξο βιαστή στο σπίτι τηςστην Κυψέλη / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (22/2/'26)

Άφαντος παραμένει ο άνδρας αλβανικής καταγωγής που κατηγορείται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε κορίτσια με ειδικές ανάγκες τη στιγμή που έλειπε η μητέρα τους από το σπίτι στην Κυψέλη προκειμένου να κάνει πράξη τις αρρωστημένες ορέξεις του. Ο Βαγγέλης Γκούμας εξασφάλισε για το Star βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η μητέρα πιάνει μέσα στο σπίτι της τον άνδρα.

Όπως είπε ο Βαγγέλης Γκούμας, η μητέρα είχε την πρόνοια να βάλει κάμερα ασφαλείας που κατέγραφε το εσωτερικό του σπιτιού για να βλέπει τι γίνεται με τις κόρες της, που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Yπάρχουν μάλιστα πληροφορίες, ότι η αστυνομία έχει στα χέρια της μια σειρά από σοκαριστικά βίντεο, τα οποία επιβεβαιώνουν τη μαρτυρία της μητέρας, αποκάλυψε ο δημοσιογράφος του Star.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, φαίνεται η στιγμή που η μητέρα βρίσκει τον άνδρα μέσα στο σπίτι, τον χτυπάει με ένα τηγάνι και στη συνέχεια αυτός, σε μια προσπάθεια να ξεφύγει από τα χέρια της, τη σπρώχνει. Ακολουθεί πάλη μέσα στο διαμέρισμα.

Ο συγκεκριμένος άντρας στη συνέχεια ξεφεύγει από τα χέρια της μητέρας των δύο κοριτσιών, και βγαίνει έξω τρέχοντας.

Η μητέρα εν τω μεταξύ ειδοποιεί την αστυνομία. Οι αστυνομικοί που φθάνουν στο σημείο τη βλέπουν στην είσοδο του σπιτιού να κρατάει ένα μαχαίρι, καθώς τον είχε κυνηγήσει με μαχαίρι για να τον διώξει, και τη συλλαμβάνουν. Διαπιστώνουν όμως στη συνέχεια πως πρόκειται για τη μητέρα των δίδυμων κοριτσιών που κυνηγούσε τον παρ'ολίγο βιαστή των παιδιών της.

Εκμεταλλεύθηκε την εμπιστοσύνη της μητέρας

Η μητέρα, άφησε για λίγο τις δίδυμες κόρες της για να πάει μέχρι το φαρμακείο. Δεν πίστευε όμως ότι ο άνθρωπος στον οποίο έδειχνε εμπιστοσύνη και τη βοηθούσε με θελήματα θα παραμόνευε για να επιτεθεί σεξουαλικά στις ανυπεράσπιστες κόρες της τη στιγμή που εκείνη θα έλειπε.

«Με βοηθούσε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Μένω στο σπίτι με τα παιδιά μόνη μου, δεν υπάρχει σύντροφος, δεν υπάρχει σύζυγος, δεν υπάρχει κανείς» είπε η μητέρα στο Star.

Ο 64χρονος κρύβεται. Ο ίδιος είναι πατέρας δυο παιδιών, με τα οποία όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει επαφές.

Τα δίδυμα κορίτσια εξέτασε ιατροδικαστής. Το ευτύχημα είναι ότι η μητέρα τους μπήκε μέσα στο σπίτι την κατάλληλη στιγμή και ο δράστης δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τις αρρωστημένες πράξεις του σε βάρος των κοριτσιών.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.



