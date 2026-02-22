Αυτός είναι ο 21χρονος που έπεσε νεκρός από πυρά πρακτόρων στο Μαρ-α-Λάγκο

Ο νεαρός άνδρας είχε δηλωθεί αγνοούμενος από την οικογένειά του

STAR.GR
Κοσμος
Πρώτη Δημοσίευση: 22.02.26, 19:11
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (22/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 21χρονος Όστιν Τάκερ Μάρτιν από τη Βόρεια Καρολίνα σκοτώθηκε από πυρά πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας στο Μαρ-α-Λάγκο.
  • Ο Μάρτιν είχε δηλωθεί αγνοούμενος από την οικογένειά του πριν το περιστατικό.
  • Η Μυστική Υπηρεσία δήλωσε ότι ο Μάρτιν ήταν οπλισμένος με τουφέκι και φιάλη αερίου κατά την εισβολή του.
  • Η έρευνα έχει αναληφθεί από το FBI, το οποίο εξετάζει τα κίνητρα του δράστη.
  • Ο υπουργός Οικονομικών ευχαρίστησε τη Μυστική Υπηρεσία για την προστασία του προεδρικού ζεύγους.

Ο άνδρας που φέρεται ότι παραβίασε την περίμετρο ασφαλείας στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Ντόναλντ Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα είναι ένας νεαρός 21 ετών από τη Βόρεια Καρολίνα, ονόματι Όστιν Τάκερ Μάρτιν, σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στις έρευνες.

Ο Μάρτιν είχε δηλωθεί αγνοούμενος τις τελευταίες ημέρες από την οικογένειά του, ανέφερε η ίδια πηγή.

Μαρ-α-Λάγκο: Νεκρός άνδρας που προσπάθησε να μπει στο θέρετρο του Τραμπ

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και αστυνομικοί από το τοπικό τμήμα τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν, όταν τον εντόπισαν στη βόρεια πύλη της κατοικίας του Τραμπ γύρω στη 1.30 τα ξημερώματα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ σχολίασε ότι η Μυστική Υπηρεσία «έδρασε γρήγορα και αποφασιστικά για να εξουδετερώσει έναν τρελό, οπλισμένο με τουφέκι και  με μια φιάλη αερίου, που εισέβαλε στο σπίτι του προέδρου Τραμπ».

 Οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν έχουν αποκαλύψει καμία πληροφορία σχετικά με το κίνητρο του δράστη. Την έρευνα έχει αναλάβει το FBI και ο διευθυντής του, ο Κας Πατέλ, που έγραψε σε μια ανάρτησή του ότι η υπηρεσία «αφιερώνει όλους τους αναγκαίους πόρους» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. 

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι μίλησε με τον Τραμπ, μετά το επεισόδιο αυτό και ευχαρίστησε τη Μυστική Υπηρεσία για την προστασία που παρέχει στον πρόεδρο και την οικογένειά του. «Δεν γνωρίζουμε αν αυτό το άτομο ήταν ο ιθύνων νους, αν ήταν ψυχικά διαταραγμένος ή τι ήταν ακριβώς», είπε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.
 

