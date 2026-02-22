Συγκλονίζει στο Star o άνδρας που δέχθηκε επίθεση λύκου στο Τατόι

Τις στιγμές αγωνίας που έζησε από την επίθεση του λύκου στα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι περιγράφει στο Star ο άνδρας που του επιτέθηκε το άγριο ζώο.

«Πήδαγε για να με δαγκώσει, στην ουσία με γρατζούνισε με τα δόντια του γιατί έκανα ελιγμό. Φοβήθηκα απ' την ώρα που ξεκίνησε να με κυνηγάει» είπε στο Star o κ. Χριστοφής Γουναρίδης.

Ο κ. Χριστοφής Γουναρίδης μίλησε στο Star για την επίθεση λύκου που δέχθηκε στο Τατόι

Τα σημάδια από την επίθεση του λύκου

Το περιστατικό συνέβη ανάμεσα στο Κρυονέρι και στο Τατόι όταν ο άνδρας είχε βγει για τρέξιμο στις 8.30 χθες το πρωί και ξαφνικά είδε μπροστά του δύο λύκους.



«Έκατσα ακίνητος, ο ένας δεν ήρθε κοντά, αλλά ο άλλος ήρθε προς το μέρος μου και έκανα βήματα πίσω. Γύρισα να του δείξω ότι θέλω να φύγω μήπως και με αφήσει ήσυχο αλλά μου έκανε επιθέσεις από πίσω».

Το θύμα της επίθεσης επικοινώνησε αμέσως μετά την επίθεση με τη σύζυγο του και πήγαν για τις πρώτες βοήθειες.



Μάλιστα στο ίδιο σημείο που έγινε η επίθεση, ένας ποδηλάτης είχε καταγράψει με το κινητό του έναν λύκο που τον πλησίασε.

«Βγαίνοντας από ένα μονοπάτι, βλέπω τον λύκο, ήρθε προς το μέρος μου, έφευγε, ερχόταν, μέχρι που στο τέλος έφυγε» είπε ο ποδηλάτης στον Βαγγέλη Γκούμα.

Ο ποδηλάτης που είχε καταγράψει με το κινητό του λύκο, στο ίδιο σημείο όπου έγινε η επίθεση

Ο δήμος Αχαρνών με ανάρτησή του συνιστά προσοχή ειδικά ενόψει της Καθαράς Δευτέρας, καθώς αναμένεται να βρεθούν πολλοί επισκέπτες στην Πάρνηθα.

