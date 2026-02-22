Συγκλονίζει στο Star o άνδρας που δέχθηκε επίθεση λύκου στο Τατόι

«Πηδούσε για να με δαγκώσει», λέει περιγράφοντας τις στιγμές αγωνίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.02.26 , 17:53 Μεσογειακή Διατροφή: Το μυστικό της μακροζωίας και της ευεξίας
22.02.26 , 17:11 Συγκλονίζει στο Star o άνδρας που δέχθηκε επίθεση λύκου στο Τατόι
22.02.26 , 16:59 Ναταλία Γερμανού: «Για τη Μενεγάκη θα μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη»
22.02.26 , 16:20 Τραμπ: Πράκτορες σκότωσαν ένοπλο άνδρα που πήγε να εισέλθει στο Μαρ-α-Λάγκο
22.02.26 , 16:04 Καθαρά Δευτέρα: H πρόγνωση Κολυδά - Η ιδανική ώρα για το πέταγμα χαρταετού
22.02.26 , 15:34 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 23/02/2026 - 01/03/2026
22.02.26 , 15:27 Αίγιο: Συνελήφθη o 46χρονος που πυροβόλησε τους ανήλικους- «Έκαναν φασαρία»
22.02.26 , 15:20 Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!
22.02.26 , 14:42 Απόκριες 2026: Σε καρναβαλικούς ρυθμούς η χώρα - Από την Κρήτη ως την Ξάνθη
22.02.26 , 14:06 Κυριακή Αποκριάς με Σελήνη στον Ταύρο: Τι θα συμβεί;
22.02.26 , 13:03 Αττική: 642 τροχαίες παραβάσεις μέσα σε μια ημέρα- Δύο συλλήψεις οδηγών
22.02.26 , 12:58 Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
22.02.26 , 12:20 Πτολεμαΐδα: Κροτίδα έσκασε στο χέρι 17χρονου - Υποβλήθηκε σε χειρουργείο
22.02.26 , 12:18 Πάνος Βλάχος: Υπερθέαμα και μουσική μαγεία στο Block 33
22.02.26 , 12:07 Στους ρυθμούς του Καρναβαλιού η Χριστίνα Κοντοβά με την Έιντα
Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!
Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ρομαντικό ταξίδι για δυο!
Ποιος Έλληνας ηθοποιός είναι το παιδάκι της φωτογραφίας;
Άση Μπήλιου: Τύχη από εκεί που δεν το περιμένουμε – Ποια ζώδια ευνοούνται
Στους ρυθμούς του Καρναβαλιού η Χριστίνα Κοντοβά με την Έιντα
Αθηνά Οικονομάκου: Στο Τορίνο με τη Σιέννα και τον αγαπημένο της, Μπρουνίτο
Ιωάννα Τούνη: Η τέλεια αποκριάτικη στολή που επέλεξε ο 3χρονος γιος της
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»
Στα αμπέλια της Τοσκάνης η Μάρα Ζαχαρέα και ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star (22/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άνδρας δέχθηκε επίθεση από λύκο στα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι κατά τη διάρκεια τρεξίματος.
  • Ο Χριστοφής Γουναρίδης περιγράφει ότι ο λύκος τον γρατζούνισε με τα δόντια του.
  • Το περιστατικό συνέβη το πρωί, όταν ο άνδρας είδε δύο λύκους και προσπάθησε να απομακρυνθεί.
  • Αμέσως μετά την επίθεση, επικοινώνησε με τη σύζυγό του και πήγαν για πρώτες βοήθειες.
  • Ο δήμος Αχαρνών προειδοποιεί για προσοχή λόγω αναμενόμενης αύξησης επισκεπτών στην Πάρνηθα.

Τις στιγμές αγωνίας που έζησε από την επίθεση του λύκου στα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι περιγράφει στο Star ο άνδρας που του επιτέθηκε το άγριο ζώο.

Λύκος επιτέθηκε σε περιπατητή στην Πάρνηθα

«Πήδαγε για να με δαγκώσει, στην ουσία με γρατζούνισε με τα δόντια του γιατί έκανα ελιγμό. Φοβήθηκα απ' την ώρα που ξεκίνησε να με κυνηγάει» είπε στο Star o κ. Χριστοφής Γουναρίδης.

Επίθεση λύκου στο Τατόι

Ο κ. Χριστοφής Γουναρίδης μίλησε στο Star για την επίθεση λύκου που δέχθηκε στο Τατόι

Επίθεση λύκου στο Τατόι

Τα σημάδια από την επίθεση του λύκου

Το περιστατικό συνέβη ανάμεσα στο Κρυονέρι και στο Τατόι όταν ο άνδρας είχε βγει για τρέξιμο στις 8.30 χθες το πρωί και ξαφνικά είδε μπροστά του δύο λύκους. 

«Έκατσα ακίνητος, ο ένας δεν ήρθε κοντά, αλλά ο άλλος ήρθε προς το μέρος μου και έκανα βήματα πίσω. Γύρισα να του δείξω ότι θέλω να φύγω μήπως και με αφήσει ήσυχο αλλά μου έκανε επιθέσεις από πίσω». 

Το θύμα της επίθεσης επικοινώνησε αμέσως μετά την επίθεση με τη σύζυγο του και πήγαν για τις πρώτες βοήθειες.

Μάλιστα στο ίδιο σημείο που έγινε η επίθεση, ένας ποδηλάτης είχε καταγράψει με το κινητό του έναν λύκο που τον πλησίασε.

«Βγαίνοντας από ένα μονοπάτι, βλέπω τον λύκο, ήρθε προς το μέρος μου, έφευγε, ερχόταν, μέχρι που στο τέλος έφυγε» είπε ο ποδηλάτης στον Βαγγέλη Γκούμα.

Επίθεση λύκου στο Τατόι

Ο ποδηλάτης που είχε καταγράψει με το κινητό του λύκο, στο ίδιο σημείο όπου έγινε η επίθεση

Ο δήμος Αχαρνών με ανάρτησή του συνιστά προσοχή ειδικά ενόψει της Καθαράς Δευτέρας, καθώς αναμένεται να βρεθούν πολλοί επισκέπτες στην Πάρνηθα.

Επίθεση λύκου στο Τατόι

 

Δείτε ολόκληρο το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΥΚΟΣ
 |
ΤΑΤΟΙ
 |
ΠΑΡΝΗΘΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top