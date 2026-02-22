Αττική: 642 τροχαίες παραβάσεις μέσα σε μια ημέρα- Δύο συλλήψεις οδηγών

Τροχονομικοί έλεγχοι και παραβάσεις εντός Αττικής- 642 κλήσεις μέσα σε μια μέρα/ βίντεο ΕΡΤ

Επί ποδός βρίσκεται Τροχαία και ΕΛ.ΑΣ ενόψει του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας. Ήδη μεγάλος αριθμός οχημάτων και εκδρομέων έχει «εγκαταλείψει» την πρωτεύουσα. Ωστόσο, οι τροχονομικοί έλεγχοι για οδικές παραβάσεις συνεχίζονται αμείωτοι κι εντός Αττικής.

Από το βράδυ του Σαββάτου 21/2 έως και το πρωί της Κυριακής 22/2 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6.145 τροχονομικοί έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 642 παραβάσεις.

Ειδικότερα, αφορούν:

οι 47 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Δύο συλλήψεις οδηγών που οδηγούσαν με όριο πάνω από το 0,60 mg ανά λίτρο

οι 9 για παράβαση ερυθρού σηματοδότη

οι 2 για οδήγηση χ ωρίς δίπλωμα

οι 25 για μη χρήση προστατευτικού κράνους

οι 9 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

και για άλλες παραβάσεις

Παράλληλα, αφαιρέθηκαν:

44 άδειες κυκλοφορίας

118 διπλώματα οδήγησης

7 πινακίδες κυκλοφορίας

Επίσης, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν και 64 οχήματα τα οποία είχαν ακινητοποιηθεί λόγω των τροχονομικών παραβάσεων.

ΕΛ.ΑΣ: Το χιουμοριστικό σποτ- «O χαρταετός θέλει αέρα, όχι αλκοόλ»

Με ένα χιουμοριστικό βίντεο, η ΕΛ.ΑΣ στέλνει ένα μήνυμα οδικής ασφάλειας ενόψει Καθαράς Δευτέρας και της κατανάλωσης αλκοόλ που γίνεται λόγω των εορτασμών.

Στο βίντεο, φαίνεται ένας άνδρας να προσπαθεί να πετάξει τον χαρταετό.

- Τι λες, θα φυσήξει σήμερα;

- Μπα, δεν το βλέπω να φυσάει.

- Θα φυσήξει, θα φυσήξει…", είναι ο διάλογος που ακούγεται στο σποτ.

«Φέτος φυσάμε….Καθαρά!! Καλό τριήμερο σε όλους, διασκεδάζοντας υπεύθυνα και οδηγώντας νηφάλιοι, ώστε να πιστρέψουμε όλοι ασφαλείς.

Καλή Σαρακοστή», αναφέρεται στην ανάρτηση.