Γιώργος Αλκαίος: «Πήρα χάπια και επειδή µε τρελάνανε τα άφησα»

Σε μια συνέντευξη που ξεχώρισε για τον αυθορμητισμό και την ειλικρίνειά της, ο Γιώργος Αλκαίος άνοιξε την καρδιά του στη Σάσα Σταμάτη και στο ένθετο Secret.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε χωρίς περιστροφές για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με την κατάθλιψη, για τον τρόπο που επέλεξε να τη διαχειριστεί, αλλά και για τις σταθερές αποφάσεις που έχει πάρει όσον αφορά την προσωπική του ζωή και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει οικογένεια. Με λόγο άμεσο και συχνά καυστικό, δε δίστασε να εκφράσει σκέψεις που ίσως ξαφνιάσουν, παραμένοντας ωστόσο απόλυτα συνεπής με όσα κατά καιρούς έχει δηλώσει.

Αναφερόμενος στην κατάθλιψη και στη φαρμακευτική αγωγή που ακολούθησε για σύντομο χρονικό διάστημα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πήρα για πολύ λίγο καιρό, δηλαδή δύο εβδοµάδες, και επειδή µε τρελάνανε, επειδή εγώ έχω εσωτερική τρέλα, είπα να τα αφήσω και να κάνω “φίλη µου” την κατάθλιψη».

Σε ερώτηση για την προσωπική του ζωή και για το αν είναι μόνος από δική του επιλογή ή όχι, απάντησε: «Επειδή έβλεπα πώς κινείται ο χώρος, έβλεπα ότι αν ασχοληθούν µε τη ζωή σου και δώσεις το δικαίωµα, θα ασχολούνται µόνο µε τη ζωή σου. Και το µόνο που δεν ήθελα είναι να ασχολούνται µόνο µε τη ζωή µου. ∆εν πιστεύω ότι ενδιαφέρει και κανέναν. Είµαι καλά και περνάω καλά».

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος στη ζωή του αυτή την περίοδο, απάντησε με τον δικό του τρόπο: «Και να έχω, ωραία δεν είναι; Εγώ έχω δηλώσει ότι δε θέλω να κάνω παιδιά».

Σχετικά με την απόφασή του να μη γίνει πατέρας, ήταν απόλυτος και εξήγησε το σκεπτικό του λέγοντας: «Να τα φέρω εδώ; Γιατί; Τι µου κάναν τα παιδιά; Να κάνουν τι; Να τρέχουµε από πίσω στα αστυνοµικά τµήµατα στα 12 τους; ∆εν µπορώ να µπω σε αυτήν την κατάσταση. Είναι τρελοί όλοι στον πλανήτη, µην τον αποτρελάνουµε. Αποφάσισα από νεαρή ηλικία να µην κάνω παιδιά».

Και κατέληξε ξεκαθαρίζοντας τη φιλοσοφία του γύρω από τη γονεϊκότητα: «Για µένα ή κάνεις παιδί και τελειώνει η ζωή σου για µένα προσωπικά… Θα αφιερωθείς στον άνθρωπο, µεγαλώνεις έναν άνθρωπο, δε γίνεται να λείπεις από αυτόν τον άνθρωπο, πόσο περισσότερο και η µάνα ως µάνα, αλλά και ο πατέρας».

