Πάνος Βλάχος: Υπερθέαμα και μουσική μαγεία στο Block 33

Ο σπουδαιότερος καλλιτέχνης της οικογένειας του παρουσιάζει το πολιτιστικό γεγονός του μήνα στο Block 33 την Παρασκευή 13 Μαρτίου!
Ένα υπερθέαμα-τομή στην ιστορία της χώρας, μια μουσική όαση που δεν πρέπει να μη χάσει κανείς.
Συμμετέχει 10μελες μπαλέτο από το Las Vegas, μάγοι, σαμάνοι, ξεματιάστρες, ταχυδακτυλουργοί, πυροτεχνουργοί, πυροσβέστες, ξυλοπόδαροι και 6 κινέζοι ακροβάτες (με ελληνικό διαβατήριο).
Μια 20μελης ορχήστρα με τους σημαντικότερους μουσικούς στην χώρα δεν θα είναι στο Block 33!
BLOCK 33
26ης Οκτωβρίου 33, περιοχή Σφαγεία Θεσσαλονίκη
Προσέλευση: 21:00
Έναρξη 22:00
Εισιτήρια: 15€
Προπώληση εισιτηρίων: more.gr
https://www.more.com/gr-el/tickets/music/o-panos-blaxos-sto-block-33/
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Όσοι επιθυμούν κάποιο stand για να καθίσουν τηλεφωνούν τηλεφωνούνε στα 6949950530, 2310 533533 (11:00 - 22:00) αφού πρώτα έχουν αγοράσει εισιτήρια