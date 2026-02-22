Πάνος Βλάχος: Υπερθέαμα και μουσική μαγεία στο Block 33

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου!

Πάνος Βλάχος: Υπερθέαμα και μουσική μαγεία στο Block 33
Πάνος Βλάχος
Ο σπουδαιότερος καλλιτέχνης της οικογένειας του παρουσιάζει το πολιτιστικό γεγονός του μήνα στο Block 33 την Παρασκευή 13 Μαρτίου!
Ένα υπερθέαμα-τομή στην ιστορία της χώρας, μια μουσική όαση που δεν πρέπει να μη χάσει κανείς.

Συμμετέχει 10μελες μπαλέτο από το Las Vegas, μάγοι, σαμάνοι, ξεματιάστρες, ταχυδακτυλουργοί, πυροτεχνουργοί, πυροσβέστες, ξυλοπόδαροι και 6 κινέζοι ακροβάτες (με ελληνικό διαβατήριο).

Πάνος Βλάχος: Υπερθέαμα και μουσική μαγεία στο Block 33

Μια 20μελης ορχήστρα με τους σημαντικότερους μουσικούς στην χώρα δεν θα είναι στο Block 33!

BLOCK 33
26ης Οκτωβρίου 33, περιοχή Σφαγεία Θεσσαλονίκη
Προσέλευση: 21:00
Έναρξη 22:00
Εισιτήρια: 15€
Προπώληση εισιτηρίων: more.gr


https://www.more.com/gr-el/tickets/music/o-panos-blaxos-sto-block-33/

Πάνος Βλάχος: Υπερθέαμα και μουσική μαγεία στο Block 33


Όσοι επιθυμούν κάποιο stand για να καθίσουν τηλεφωνούν τηλεφωνούνε στα 6949950530, 2310 533533 (11:00 - 22:00) αφού πρώτα έχουν αγοράσει εισιτήρια
 

ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
