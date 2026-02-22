Μακροχρόνια άνεργοι: Η ΔΥΠΑ καλύπτει τα ένσημα για τη θεμελίωση σύνταξης

Μία σημαντική «γέφυρα» προστασίας για τους μακροχρόνια ανέργους που βρίσκονται μια ανάσα πριν τη συνταξιοδότηση, προσφέρει η ισχύουσα νομοθεσία.

Μέσω ενός ειδικού προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς τους πολίτες να θεμελιώσουν το δικαίωμα για σύνταξη γήρατος, συνεχίζοντας προαιρετικά την ασφάλισή τους, με το συνολικό κόστος να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

