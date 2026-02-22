Μακροχρόνια άνεργοι: Η ΔΥΠΑ καλύπτει τα ένσημα για τη θεμελίωση σύνταξης

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποια τα βήματα της διαδικασίας

Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Μακροχρόνια άνεργοι: Η ΔΥΠΑ καλύπτει τα ένσημα για τη θεμελίωση σύνταξης
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΔΥΠΑ προσφέρει κάλυψη ενσήμων για μακροχρόνιους ανέργους κοντά στη συνταξιοδότηση.
  • Μέσω ειδικού προγράμματος, οι άνεργοι μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης γήρατος.
  • Η ασφάλιση είναι προαιρετική και το κόστος καλύπτεται πλήρως από τη ΔΥΠΑ.
  • Η νομοθεσία παρέχει προστασία στους μακροχρόνια ανέργους.
  • Η πρωτοβουλία στοχεύει στη στήριξη των πολιτών που πλησιάζουν τη συνταξιοδότηση.

Μία σημαντική «γέφυρα» προστασίας για τους μακροχρόνια ανέργους που βρίσκονται μια ανάσα πριν τη συνταξιοδότηση, προσφέρει η ισχύουσα νομοθεσία.

Μέσω ενός ειδικού προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς τους πολίτες να θεμελιώσουν το δικαίωμα για σύνταξη γήρατος, συνεχίζοντας προαιρετικά την ασφάλισή τους, με το συνολικό κόστος να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr

