Βόλος: 3χρονο τραυματίστηκε στον παιδικό σταθμό- Υπέβαλαν μήνυση οι γονείς

Στο νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε τρίχρονο παιδάκι, μετά τον τραυματισμό του στον παιδικό σταθμό, την περασμένη Πέμπτη.
Το νήπιο τραυματίστηκε όταν το δάχτυλό του πιάστηκε σε πόρτα του σταθμού, την ώρα που επιχειρήθηκε να κλείσει, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.
Αυλώνας: Ιδιοκτήτης παιδικού σταθμού φέρεται να κακοποίησε 3χρονο
Ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ και στο σχολείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάκωση στο δάχτυλο. Υποβλήθηκε σε μικροεπέμβαση, με αποτέλεσμα να λάβει εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα.
Αργότερα, οι γονείς του υπέβαλαν μήνυση για σωματική βλάβη από αμέλεια σε βάρος της βρεφονηπιοκόμου και της προϊσταμένης του σταθμού.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή τους. Οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελία και αφέθηκαν ελεύθερες. Η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.