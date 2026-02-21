Κυψέλη: «Βρήκα τον άνδρα γυμνό πάνω από την κόρη μου»

Ένας άνδρας αναζητείται μετά από καταγγελία για βιασμό μιας 25χρονης κοπέλας με ειδικές ανάγκες, μέσα στο σπίτι της στην Κυψέλη.

Ο Βαγγέλης Γκούμας, μίλησε με τη μητέρα του θύματος της επίθεσης και έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου.

Τι είπε η μητέρα της 25χρονης στον Βαγγέλη Γκούμα

«Ξεκλειδώνω και τον βλέπω πάνω στο παιδί μου. Τρέχει προς την τουαλέτα να ντυθεί. Πήγα εκεί και του είπα τέλος πάντων πολλά. Τον έβρισα... χίλια μύρια. Βγαίνοντας έξω τρέχω, βουτάω ένα τηγάνι. Έψαχνα ένα μαχαίρι που έχω τεράστιο μέσα στο σπίτι. Βουτάω το τηγάνι και του το κοπανάω στο κεφάλι. Γλιστράω και επειδή έχω ένα πρόβλημα με το γόνατό μου, δεν μπορούσα να σηκωθώ και αυτός το εκμεταλλεύτηκε και άρχισε να με χτυπάει», είπε στον Βαγγέλη Γκούμα.

Η καταγγελία για το περιστατικό

Το καταγγελλόμενο περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί Σαββάτου, λίγα λεπτά πριν από τις 10:00.

Η μητέρα της 25χρονης βγήκε έξω από το σπίτι για να πάει στο φαρμακείο. Έλειψε για λίγα μόνο λεπτά.

Όταν επέστρεψε, είδε μέσα στο σπίτι τον άνδρα, ο οποίος, όπως περιγράφει, ήταν γυμνός. Άρχισε να του φωνάζει και να τον κυνηγάει μέσα στο σπίτι. Τον χτύπησε μάλιστα και με ένα τηγάνι. Ο άνδρας αντιστάθηκε, την χτύπησε, έγινε πάλη μέσα στο σπίτι. Τότε η γυναίκα πήρε ένα μαχαίρι και άρχισε να τον κυνηγάει μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας.

Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος δράστης ήταν γνωστός της οικογένειας. Είχε κάνει μάλιστα και πολλά θελήματα, προσφερόμενος να βοηθήσει.

Η 25χρονη κοπέλα είναι υπό την επίβλεψη γιατρών, και θα γίνουν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο φερόμενος δράστης έφυγε τρέχοντας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση εντοπισμού του από την ΕΛ.ΑΣ.