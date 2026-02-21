Κυψέλη: «Βρήκα τον άνδρα γυμνό πάνω από την κόρη μου»

Σοκάρει στο Star η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ

Πηγή: Ρεπορτάζ Βαγγέλης Γκούμας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (21/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αναζητείται άνδρας για βιασμό 25χρονης κοπέλας με ειδικές ανάγκες στην Κυψέλη.
  • Η μητέρα του θύματος τον βρήκε γυμνό πάνω στην κόρη της και τον επιτέθηκε με τηγάνι.
  • Ο δράστης, γνωστός της οικογένειας, τράπηκε σε φυγή μετά την επίθεση.
  • Η 25χρονη κοπέλα είναι υπό ιατρική παρακολούθηση και θα υποβληθεί σε εξετάσεις.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει επιχείρηση εντοπισμού του φερόμενου δράστη.

Ένας άνδρας αναζητείται μετά από καταγγελία για βιασμό μιας 25χρονης κοπέλας με ειδικές ανάγκες, μέσα στο σπίτι της στην Κυψέλη. 

Μητέρα κατήγγειλε τον βιασμό της ΑμεΑ κόρης της - Τον κυνήγησε με μαχαίρι

Ο Βαγγέλης Γκούμας, μίλησε με τη μητέρα του θύματος της επίθεσης και έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου.

Ένας άνδρας αναζητείται μετά από καταγγελία για βιασμό μιας 25χρονης κοπέλας με ειδικές ανάγκες, στην Κυψέλη. 

Τι είπε η μητέρα της 25χρονης στον Βαγγέλη Γκούμα

«Ξεκλειδώνω και τον βλέπω πάνω στο παιδί μου. Τρέχει προς την τουαλέτα να ντυθεί. Πήγα εκεί και του είπα τέλος πάντων πολλά. Τον έβρισα... χίλια μύρια. Βγαίνοντας έξω τρέχω, βουτάω ένα τηγάνι. Έψαχνα ένα μαχαίρι που έχω τεράστιο μέσα στο σπίτι. Βουτάω το τηγάνι και του το κοπανάω στο κεφάλι. Γλιστράω και επειδή έχω ένα πρόβλημα με το γόνατό μου, δεν μπορούσα να σηκωθώ και αυτός το εκμεταλλεύτηκε και άρχισε να με χτυπάει», είπε στον Βαγγέλη Γκούμα.

Η καταγγελία για το περιστατικό

Το καταγγελλόμενο περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί Σαββάτου, λίγα λεπτά πριν από τις 10:00.

Η μητέρα της 25χρονης βγήκε έξω από το σπίτι για να πάει στο φαρμακείο. Έλειψε για λίγα μόνο λεπτά.

Ένας άνδρας αναζητείται μετά από καταγγελία για βιασμό μιας 25χρονης κοπέλας με ειδικές ανάγκες, στην Κυψέλη. 

Η γυναίκα έλειψε για λίγα λεπτά για να πάει στο φαρμακείο

Όταν επέστρεψε, είδε μέσα στο σπίτι τον άνδρα, ο οποίος, όπως περιγράφει, ήταν γυμνός. Άρχισε να του φωνάζει και να τον κυνηγάει μέσα στο σπίτι. Τον χτύπησε μάλιστα και με ένα τηγάνι. Ο άνδρας αντιστάθηκε, την χτύπησε, έγινε πάλη μέσα στο σπίτι. Τότε η γυναίκα πήρε ένα μαχαίρι και άρχισε να τον κυνηγάει μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας.

Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση.

Ένας άνδρας αναζητείται μετά από καταγγελία για βιασμό μιας 25χρονης κοπέλας με ειδικές ανάγκες, στην Κυψέλη. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος δράστης ήταν γνωστός της οικογένειας. Είχε κάνει μάλιστα και πολλά θελήματα, προσφερόμενος να βοηθήσει.

Η 25χρονη κοπέλα είναι υπό την επίβλεψη γιατρών, και θα γίνουν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο φερόμενος δράστης έφυγε τρέχοντας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση εντοπισμού του από την ΕΛ.ΑΣ.

