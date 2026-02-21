Βιολάντα: Διακοπή λειτουργίας στο κεντρικό εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Η απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Βιολάντα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα λόγω φονικής έκρηξης που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.
  • Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα κρατείται στις φυλακές Τρικάλων μετά την απολογία του για την έκρηξη.
  • Η απόφαση περιλαμβάνει την ανάγκη συμμόρφωσης με υποδείξεις και επαναλαμβανόμενη διαδικασία αδειοδότησης.
  • Η διακοπή αφορά συγκεκριμένα τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις υγραερίου του εργοστασίου.
  • Δίνεται προθεσμία 15 ημερών για προσφυγή κατά της απόφασης από ενδιαφερόμενους.

Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου Βιολάντα στην Αγία Κυριακή στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο πέντε εργαζόμενες, μετά τη φονική έκρηξη, αποφάσισε η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ιδιοκτήτης Βιολάντα: «Εκεί Έπαιζε Και Το 8χρονο Παιδί Μου» 

Το εργοστάσιο βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο της Ε.Ε. Τρικάλων-Καρδίτσας, στην τοπική κοινότητα Αγίας Κυριακής του δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έκρινε πως υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων και η εταιρεία θα πρέπει να κάνει από την αρχή τη διαδικασία για την αδειοδότηση της επιχείρησης.

Στις φυλακές Τρικάλων, κρατείται ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, μετά την πολύωρη απολογία του για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, καθώς εισαγγελέας και ανακριτής συμφώνησαν για την προφυλάκισή του.

Βιολάντα: Οι έξι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη

Η απόφαση της Περιφέρειας

«Διακόπτουμε προσωρινά τη λειτουργία της βιομηχανίας της εταιρίας “Βιολάντα”, που βρίσκεται στο 6ο χλμ Ε.Ο Τρικάλων – Καρδίτσας στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων και συγκεκριμένα του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας (γραμμές παραγωγής και εγκαταστάσεις υγραερίου) σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 και 2 του Ν. 3982/2011 επειδή κρίνουμε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και τον εργαζομένων σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα 17, 18, 19 και συγκεκριμένα απαιτείται:

1. Η βιομηχανία να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποδείξεις των σχετικών εγγράφων
2. Να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία αδειοδότησης με κατάθεση ερωτηματολογίου για τροποποίηση γνωστοποίησης της λειτουργίας. Η με αριθμ. 383490/01-11-25 γνωστοποίηση λειτουργίας της βιομηχανίας θα επισημανθεί μέσω του συστήματος OpenBusiness.

Ο εκμεταλλευτής της επιχείρησης, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση θα πρέπει να παρευρίσκεται στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας για την παραλαβή της παρούσας και να υπογράψει το πρακτικό παραλαβής.

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας σε αποκλειστική προθεσμία (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”».

 

