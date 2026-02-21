Ο Τραμπ ανεβάζει στο 15% τους δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα!

Οι δασμοί αντί για 10% «σκαρφαλώνουν» τελικά στο 15%

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία AP
Τραμπ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αύξηση των δασμών στα εισαγόμενα προϊόντα στο 15%.
  • Η αύξηση αυτή θα τεθεί σε ισχύ στις 24 Φεβρουαρίου.
  • Η απόφαση έρχεται μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομους προηγούμενους δασμούς.
  • Ο νέος δασμός αρχικά είχε οριστεί στο 10% και τώρα αυξάνεται στο ανώτατο επιτρεπόμενο επίπεδο.
  • Η κυβέρνηση Τραμπ θα καθορίσει τους νέους δασμούς τους επόμενους μήνες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι αυξάνει στο 15% τον νέο παγκόσμιο δασμό στα εισαγόμενα προϊόντα, ο οποίος επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 24 Φεβρουαρίου.

Ντόναλντ Τραμπ: «Πρόσθετοι δασμοί 10% σε όλες τις χώρες για πέντε μήνες»

Με το διάταγμα που υπέγραψε χθες, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι σημαντικό μέρος των δασμών που είχε επιβάλει ήταν παράνομοι, ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε έναν νέο, προσωρινό, «παγκόσμιο δασμό» ύψους 10%. 

«Ως πρόεδρος των ΗΠΑ, θα αυξήσω, με άμεση ισχύ, τον παγκόσμιο δασμό του 10% (…) στο ανώτατο επιτρεπόμενο επίπεδο (…) του 15%» ανέφερε στην ανάρτησή του.

«Με βάση μια διεξοδική, λεπτομερή και πλήρη ανασκόπηση της γελοίας, κακογραμμένης και εξαιρετικά αντιαμερικανικής απόφασης σχετικά με τους δασμούς που εκδόθηκε χθες, μετά από ΠΟΛΛΟΥΣ μήνες σκέψης, από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, παρακαλώ να θεωρηθεί η παρούσα δήλωση ως δήλωση ότι εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα αυξήσω, με άμεση ισχύ, τον παγκόσμιο δασμό 10% σε χώρες, πολλές από τις οποίες «εκμεταλλεύονταν» τις Ηνωμένες Πολιτείες για δεκαετίες, χωρίς αντίποινα (μέχρι που ήρθα εγώ!), στο πλήρως επιτρεπόμενο και νομικά ελεγμένο επίπεδο του 15%. Κατά τη διάρκεια των επόμενων λίγων μηνών, η κυβέρνηση Τραμπ θα καθορίσει και θα εκδώσει τους νέους και νομικά επιτρεπόμενους δασμούς, οι οποίοι θα συνεχίσουν την εξαιρετικά επιτυχημένη διαδικασία μας για να κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη - ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ» έγραψε αναλυτικά ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του στο Truth Social.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
