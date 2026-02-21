Μητέρα κατήγγειλε τον βιασμό της ΑμεΑ κόρης της - Τον κυνήγησε με μαχαίρι

Στην Κυψέλη, ένας άνδρας αναζητείται, καθώς υπάρχει καταγγελία ότι βίασε μια 25χρονη κοπέλα με ειδικές ανάγκες.
Ο Βαγγέλης Γκούμας έχει το ρεπορτάζ στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Ράνια Τραγόμαλλου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα γύρισε στο σπίτι της αφού πρώτα είδε ένα υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, σύμφωνα με το οποίο, ένας άνδρας φέρεται να βίασε τη μία από τις δύο κόρες της - ένα 25χρονο κορίτσι με ειδικές ανάγκες.
Στη συνέχεια, ο άνδρας προσπάθησε να διαφύγει από το σπίτι, με τη γυναίκα να κυνηγά τον φερόμενο δράστη με μαχαίρι. Με βάση ένα βίντεο ασφαλείας που εντόπισε ο δημοσιογράφος του Star, οι πρώτες μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ έφθασαν στο σημείο γύρω στις 10:13 με 10:15 το πρωί.
Η γυναίκα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου προχωρά στην καταγγελία της. Οι αστυνομικοί ψάχνουν να βρουν τoν φερόμενο δράστη περιμετρικά της περιοχής. Είναι ένας άνδρας ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες, είναι γνωστός στη γειτονιά και από ό,τι φαίνεται είναι γνωστός και στην οικογένεια.
Δείτε ολόκληρο το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.