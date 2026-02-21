Μητέρα κατήγγειλε τον βιασμό της ΑμεΑ κόρης της - Τον κυνήγησε με μαχαίρι

Στην Κυψέλη, ένας άνδρας αναζητείται, καθώς υπάρχει καταγγελία ότι βίασε μια 25χρονη κοπέλα με ειδικές ανάγκες.

Ο Βαγγέλης Γκούμας έχει το ρεπορτάζ στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Ράνια Τραγόμαλλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα γύρισε στο σπίτι της αφού πρώτα είδε ένα υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, σύμφωνα με το οποίο, ένας άνδρας φέρεται να βίασε τη μία από τις δύο κόρες της - ένα 25χρονο κορίτσι με ειδικές ανάγκες.

Στη συνέχεια, ο άνδρας προσπάθησε να διαφύγει από το σπίτι, με τη γυναίκα να κυνηγά τον φερόμενο δράστη με μαχαίρι. Με βάση ένα βίντεο ασφαλείας που εντόπισε ο δημοσιογράφος του Star, οι πρώτες μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ έφθασαν στο σημείο γύρω στις 10:13 με 10:15 το πρωί.

Η γυναίκα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου προχωρά στην καταγγελία της. Οι αστυνομικοί ψάχνουν να βρουν τoν φερόμενο δράστη περιμετρικά της περιοχής. Είναι ένας άνδρας ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες, είναι γνωστός στη γειτονιά και από ό,τι φαίνεται είναι γνωστός και στην οικογένεια.

