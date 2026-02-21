Μητέρα κατήγγειλε τον βιασμό της ΑμεΑ κόρης της - Τον κυνήγησε με μαχαίρι

Σοβαρή καταγγελία στην Κυψέλη - Οι πρώτες πληροφορίες

Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Βαγγέλης Γκούμας, μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star (21/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στην Κυψέλη, μητέρα κατήγγειλε τον βιασμό της 25χρονης κόρης της με ειδικές ανάγκες.
  • Ο φερόμενος δράστης αναζητείται, ενώ η γυναίκα τον κυνήγησε με μαχαίρι.
  • Η καταγγελία έγινε μετά από έλεγχο υλικού από κάμερες ασφαλείας.
  • Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό του δράστη.
  • Ο δράστης είναι γνωστός στη γειτονιά και πιθανόν στην οικογένεια.

Στην Κυψέλη, ένας άνδρας αναζητείται, καθώς υπάρχει καταγγελία ότι βίασε μια 25χρονη κοπέλα με ειδικές ανάγκες.

Νίκαια: Θύμα Βιασμού 17χρονος Από Δύο Φίλους Του 

Ο Βαγγέλης Γκούμας έχει το ρεπορτάζ στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Ράνια Τραγόμαλλου.

Μητέρα κατήγγειλε τον βιασμό της ΑμεΑ κόρης της - Τον κυνήγησε με μαχαίρι

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα γύρισε στο σπίτι της αφού πρώτα είδε ένα υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, σύμφωνα με το οποίο, ένας άνδρας φέρεται να βίασε τη μία από τις δύο κόρες της - ένα 25χρονο κορίτσι με ειδικές ανάγκες.

Στη συνέχεια, ο άνδρας προσπάθησε να διαφύγει από το σπίτι, με τη γυναίκα να κυνηγά τον φερόμενο δράστη με μαχαίρι. Με βάση ένα βίντεο ασφαλείας που εντόπισε ο δημοσιογράφος του Star, οι πρώτες μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ έφθασαν στο σημείο γύρω στις 10:13 με 10:15 το πρωί.

Η γυναίκα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου προχωρά στην καταγγελία της. Οι αστυνομικοί ψάχνουν να βρουν τoν φερόμενο δράστη περιμετρικά της περιοχής. Είναι ένας άνδρας ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες, είναι γνωστός στη γειτονιά και από ό,τι φαίνεται είναι γνωστός και στην οικογένεια.

 

Δείτε ολόκληρο το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star 

 

ΚΥΨΕΛΗ
 |
ΒΙΑΣΜΟΣ
 |
ΑΜΕΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
