Σαρακοστιανό τραπέζι: Πόσο κοστίζουν θαλασσινά, λαγάνα και χαλβάς φέτος

Σαρακοστιανό τραπέζι: Πού κυμαίνονται οι τιμές φέτος για θαλασσινά, λαγάνα και χαλβά/ βίντεο ΕΡΤ

Η ώρα για το σαρακοστιανό τραπέζι πλησιάζει, με τους καταναλωτές να έχουν ξεκινήσει τις αγορές τους για τα εδέσματα της Καθαράς Δευτέρας. Οι τιμές φέτος στα σαρακοστιανά παρουσιάζουν αύξηση, κυρίως στα θαλασσινά.

Ειδικότερα, οι αυξήσεις σε γαρίδες, καλαμάρια και χταπόδια φτάνουν ακόμη και το 15%, αλλά σταθερές παραμένουν οι τιμές σε χαλβά και λαγάνα.

Στιγμιότυπο από την Βαρβάκειο Ιχθυαγορά/ Eurokinissi ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, οι αυξήσεις των τιμών αγγίζουν:

το 15% στα χταπόδια

το 8% στα καλαμάρια

το 5% στις γαρίδες

Οι τιμές για σουπιές, χαλβά και λαγάνα παραμένουν σταθερές.

«Οι ανατιμήσεις που καταγράφονται κυρίως σε γαρίδες, καλαμάρια και χταπόδια αποδίδονται σε σημαντικό βαθμό στη μειωμένη προσφορά, η οποία επηρεάζει τόσο την εγχώρια παραγωγή όσο και τις εισαγωγές», αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή.

Ενδεικτικά, οι καταναλωτές θα βρουν:

φρέσκο χταπόδι από 24€ έως 26 €/το κιλό στα ιχθυοπωλεία και 20€ το κιλό στις κεντρικές ιχθυαγορές

από στα ιχθυοπωλεία και στις κεντρικές ιχθυαγορές καλαμάρια στα 25€/ το κιλό στα ιχθυοπωλεία και 19€/ το κιλό στις ιχθυαγορές

στα στα ιχθυοπωλεία και στις ιχθυαγορές γαρίδες στα 19€/ το κιλό στα ιχθυοπωλεία και 19€/ το κιλό στις ιχθυαγορές

στα ιχθυοπωλεία και 19€/ το κιλό στις ιχθυαγορές μύδια στα 8-9€/ το κιλό στα ιχθυοπωλεία και 6€/ το κιλό στις ιχθυαγορές

Στιγμιότυπο από την Βαρβάκειο Ιχθυαγορά/ Eurokinissi ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Συγκριτικά με πέρυσι, οι καταναλωτές θα βρουν κυδώνια και γυαλιστερές στα 30€/ το κιλό, σχεδόν 5 ευρώ πιο ακριβά, ενώ στα στρείδια η αύξηση είναι μεγαλύτερη, καθώς φέτος κυμαίνονται στα 22-23€/ κιλό, ενώ πέρυσι στα 16€/ κιλό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Πόσο κοστίζει η λαγάνα και ο παραδοσιακός χαλβάς

Κάποιοι φούρνοι έχουν ξεκινήσει να τοποθετούν στα ράφια τους την παραδοσιακή λαγάνα. Στην Αθήνα η τιμή της ξεκινά από τα 3€ με 3,5€, ενώ η γεμιστή με ελιά και ντομάτα αγγίζει ακόμα και τα 5 ευρώ.

Στιγμιότυπο από την Βαρβάκειο Ιχθυαγορά/ Eurokinissi ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Στα περσινά επίπεδα παραμένει η τιμή του παραδοσιακού χαλβά με εξαίρεση αυτόν που περιέχει σοκολάτα, η τιμή του οποίου έχει αυξηθεί λόγω της διεθνούς αύξησης της τιμής του κακάου.

Ενδεικτικά, ο παραδοσιακός χαλβάς κοστίζει περίπου 11,90€/ κιλό, με κακάο περίπου στα 13,80€/ κιλό και ο χαλβάς Φαρσάλων, περίπου 16,5€/ κιλό.

