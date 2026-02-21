Ο Γιάννης Σαββιδάκης live στο Metron Stage

Ο καταξιωμένος ερμηνευτής Γιάννης Σαββιδάκης εμφανίζεται ζωντανά το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 στο Metron Stage, σε μία ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη επιτυχίες, συναίσθημα και δυνατές ερμηνείες.

Με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία, στο θέατρο και στις ζωντανές εμφανίσεις, ο Γιάννης Σαββιδάκης έχει αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή.



Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αγαπημένα τραγούδια, διαχρονικές επιτυχίες και ιδιαίτερες μουσικές στιγμές.

Μαζί του θα εμφανιστεί η ταλαντούχα τραγουδοποιός Αγγελική Βλαχάκη, η οποία θα συμπληρώσει το πρόγραμμα με τη δυναμική σκηνική της παρουσία .

Το Metron Stage, ένας από τους πιο φιλόξενους και ατμοσφαιρικούς live χώρους της Αθήνας, φιλοξενεί μια βραδιά υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου που αναμένεται να κερδίσει το κοινό.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

📍 Βουτάδων 42, Γκάζι

🗓 Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026

🕘 Ώρα Έναρξης: 22:00

Είσοδος 10€

Έκπτωση 20% για Φοιτητές και Ανέργους

📞 Τηλέφωνο Κρατήσεων: 213 049 8269

