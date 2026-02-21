Ο Γιάννης Σαββιδάκης live στο Metron Stage

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου μαζί με την Αγγελική Βλαχάκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.02.26 , 14:50 Πάτρα: Νεκρός ο 44χρονος που αγνοούταν- Είχε πάει για ψάρεμα με τον γιο του
21.02.26 , 13:44 Ιταλία: «Έσβησε» ο 2χρονος που του μεταμόσχευσαν κατεστραμμένη καρδιά
21.02.26 , 13:19 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Μάλλον ό,τι κι αν κάνω δεν αρέσω στον Γιώργο Λιάγκα
21.02.26 , 12:25 Σαρακοστιανό τραπέζι: Πόσο κοστίζουν θαλασσινά, λαγάνα και χαλβάς φέτος
21.02.26 , 12:18 Ο Γιάννης Σαββιδάκης live στο Metron Stage
21.02.26 , 12:11 Στα αμπέλια της Τοσκάνης η Μάρα Ζαχαρέα και ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος
21.02.26 , 11:36 Οι συγκλονιστικές ιστορίες 17 Ηπειρωτών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή
21.02.26 , 10:51 Αθηνά Οικονομάκου: Στο Τορίνο με τη Σιέννα και τον αγαπημένο της, Μπρουνίτο
21.02.26 , 10:16 Ναυάγιο ανοιχτά της Κρήτης: Πέντε νεκροί μετανάστες- Αγνοούνται 25
21.02.26 , 10:00 Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Έλεγα 11 χρόνια "όχι" στον Σωτήρη Τσαφούλια»
21.02.26 , 09:43 Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα της Τροχαίας
21.02.26 , 09:17 Nissan Qashqai e-POWER: Ηλεκτροκίνηση χωρίς ανάγκη φόρτισης
21.02.26 , 09:03 Σάκης Μπουλάς: Είχε πληρώσει στους φίλους του το γεύμα για την κηδεία του
21.02.26 , 08:55 Κακοκαιρία: Έντονα φαινόμενα και σήμερα- Μήνυμα 112 & καταστροφές στη Λήμνο
21.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Φεβρουαρίου
Αθηνά Οικονομάκου: Στο Τορίνο με τη Σιέννα και τον αγαπημένο της, Μπρουνίτο
Ιωάννα Τούνη: Η τέλεια αποκριάτικη στολή που επέλεξε ο 3χρονος γιος της
Σεφ για χάρη της Τούνη: Το ιδιαίτερο πιάτο που ετοίμασε ο σύντροφός της
Τρύφωνας Σαμαράς: Σκοτώθηκε το σκυλάκι του στα παρασκήνια του J2US
Οι στιλιστικές μάχες στην κοπή πίτας του Alpha: Ποια ξεχώρισε;
Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»
Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται πριν γυρίσει ο Ερμής ανάδρομος;
Ιωάννα Τούνη: «Έχουμε καθημερινά... ατυχήματα»
Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του
Νίκος Μουτσινάς: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση για το Lingo!
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Γιάννης Σαββιδάκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο καταξιωμένος ερμηνευτής Γιάννης Σαββιδάκης εμφανίζεται ζωντανά το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 στο Metron Stage, σε μία ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη επιτυχίες, συναίσθημα και δυνατές ερμηνείες.

Με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία, στο θέατρο και στις ζωντανές εμφανίσεις, ο Γιάννης Σαββιδάκης έχει αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή. 

Ο Γιάννης Σαββιδάκης live στο Metron Stage
Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αγαπημένα τραγούδια, διαχρονικές επιτυχίες και ιδιαίτερες μουσικές στιγμές.

Μαζί του θα εμφανιστεί η ταλαντούχα τραγουδοποιός Αγγελική Βλαχάκη, η οποία θα συμπληρώσει το πρόγραμμα με τη δυναμική σκηνική της παρουσία .

Το Metron Stage, ένας από τους πιο φιλόξενους και ατμοσφαιρικούς live χώρους της Αθήνας, φιλοξενεί μια βραδιά υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου που αναμένεται να κερδίσει το κοινό.

Πληροφορίες Εκδήλωσης
📍 Βουτάδων 42, Γκάζι
🗓 Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
🕘 Ώρα Έναρξης: 22:00
Είσοδος 10€ 
Έκπτωση 20% για Φοιτητές και Ανέργους 
📞 Τηλέφωνο Κρατήσεων: 213 049 8269
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top