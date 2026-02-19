Επίδομα 200 ευρώ: Τι ισχύει για όσους έχουν παιδιά

Τα στοχεία για την ανεργία στην Ελλάδα/ ρεπορτάζ Alpha, Aύγουστος 2025

Εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα των 200 ευρώ από τη ΔΥΠΑ σε άτομα που παραμένουν χωρίς εργασία για μεγάλο διάστημα.

Το επίδομα χορηγείται για 12 μήνες και αφορά μακροχρόνια ανέργους.

Το ποσό αυτό καταβάλλεται απευθείας στον δικαιούχο και δεν επιδέχεται προσαυξήσεις.

Επίσης, το σημαντικό είναι ότι η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος πρέπει να υποβληθεί εντός δύο μηνών, μετά την ολοκλήρωση της 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Επίδομα 200 ευρώ: Oι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας είναι:

Έλληνες πολίτες – πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Ηλικίας από 20 έως 66 ετώ ν

ν Με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 10.000€.

Στην περίπτωση που οι αιτούντες έχουν παιδιά, το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 586,08€ για κάθε ανήλικο τέκνο, δηλαδή για κάθε παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Π.χ το εισοδηματικό κριτήριο για μακροχρόνια άνεργο με δύο ανήλικα τέκνα είναι στις 11.172,16 ευρώ, προκειμένου να λάβει το επίδομα

όσοι έχουν ολοκληρώσει 12 μήνες επιδότησης ανεργίας, ακόμη και αν αυτή δόθηκε τμηματικά

Επίδομα 200 ευρώ: Σε ποιες περιπτώσεις δε χορηγείται

Οι αιτούντες που πληρούν τα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια, θα πρέπει να γνωρίζουν και τρία σημαντικά σημεία, τα οποία επίσης πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση του επιδόματος.

Να μην έχουν εγκριτική απόφαση επιδότησης διάρκειας μικρότερης των 12 μηνών Να παραμείνουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για συνεχόμενο διάστημα 12 μηνών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται το συνολικό φορολογούμενο εισόδημα του ανέργου, του/ της συζύγου και των ανήλικων τέκνων. Σε αυτό, δεν περιλαμβάνεται τυχούσα αποζημίωση από απόλυση ή επιδόματα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας και ανέργων

Η αίτηση των δικαιούχων υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο gov.gr με κωδικούς Taxisnet.