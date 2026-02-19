Επίδομα 200 ευρώ: Τι ισχύει για όσους έχουν παιδιά

Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου από pexels
Τα στοχεία για την ανεργία στην Ελλάδα/ ρεπορτάζ Alpha, Aύγουστος 2025
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το επίδομα των 200 ευρώ χορηγείται από τη ΔΥΠΑ σε μακροχρόνια ανέργους για 12 μήνες.
  • Δικαιούχοι είναι Έλληνες και πολίτες ΕΕ, ηλικίας 20-66 ετών με οικογενειακό εισόδημα έως 10.000€, προσαυξανόμενο κατά 586,08€ ανά ανήλικο τέκνο.
  • Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός δύο μηνών μετά την ολοκλήρωση της τακτικής επιδότησης ανεργίας.
  • Προϋποθέσεις περιλαμβάνουν 12 μήνες εγγραφής στα μητρώα ανέργων και εγκριτική απόφαση επιδότησης τουλάχιστον 12 μηνών.
  • Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με κωδικούς Taxisnet.

Εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα των 200 ευρώ από τη ΔΥΠΑ σε άτομα που παραμένουν χωρίς εργασία για μεγάλο διάστημα. 

Επίδομα 200 ευρώ για 12 μήνες - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Το επίδομα χορηγείται για 12 μήνες και αφορά μακροχρόνια ανέργους.

Το ποσό αυτό καταβάλλεται απευθείας στον δικαιούχο και δεν επιδέχεται προσαυξήσεις. 

Επίσης, το σημαντικό είναι ότι η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος πρέπει να υποβληθεί εντός δύο μηνών, μετά την ολοκλήρωση της 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας. 

Επίδομα 200 ευρώ: Oι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας είναι: 

  • Έλληνες πολίτες πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
  • Ηλικίας από 20 έως 66 ετών
  • Με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 10.000€.

Στην περίπτωση που οι αιτούντες έχουν παιδιά, το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 586,08€ για κάθε ανήλικο τέκνο, δηλαδή για κάθε παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 

Π.χ το εισοδηματικό κριτήριο για μακροχρόνια άνεργο με δύο ανήλικα τέκνα είναι στις 11.172,16 ευρώ, προκειμένου να λάβει το επίδομα

  • όσοι έχουν ολοκληρώσει 12 μήνες επιδότησης ανεργίας, ακόμη και αν αυτή δόθηκε τμηματικά

Επίδομα 200 ευρώ: Σε ποιες περιπτώσεις δε χορηγείται

Οι αιτούντες που πληρούν τα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια, θα πρέπει να γνωρίζουν και τρία σημαντικά σημεία, τα οποία επίσης πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση του επιδόματος. 

  1. Να μην έχουν εγκριτική απόφαση επιδότησης διάρκειας μικρότερης των 12 μηνών
  2. Να παραμείνουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για συνεχόμενο διάστημα 12 μηνών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
  3. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται το συνολικό φορολογούμενο εισόδημα του ανέργου, του/ της συζύγου και των ανήλικων τέκνων. Σε αυτό, δεν περιλαμβάνεται τυχούσα αποζημίωση από απόλυση ή επιδόματα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας και ανέργων

Η αίτηση των δικαιούχων υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο gov.gr με κωδικούς Taxisnet.

ΔΥΠΑ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑ 200 ΕΥΡΩ
 |
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ
 |
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 |
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 |
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
