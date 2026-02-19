Marseaux: «Με τον Akyla ήρθαμε κοντά - Πιστεύω ότι θα το φέρει»

Πώς αντιμετωπίζει τα αρνητικά σχόλια;

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Marseaux συμμετείχε στον Εθνικό Τελικό της Eurovision με το τραγούδι "Χάνομαι", αποσπώντας θετικές κριτικές.
  • Παρά την αποτυχία της να κερδίσει, εκφράζει ικανοποίηση για την εμπειρία και τους ανθρώπους που γνώρισε.
  • Επαινεί τον Akyla, πιστεύοντας ότι θα φέρει την νίκη στην Eurovision.
  • Συγκινήθηκε βλέποντας τον Akyla στη σκηνή με τη μητέρα του, λόγω προσωπικών της απωλειών.
  • Αντιμετωπίζει αρνητικά σχόλια με θετική στάση, εστιάζοντας στα καλόβουλα σχόλια.

Η Marseaux διεκδίκησε με το «Χάνομαι» την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη φετινή Eurovision.

Η ίδια μπορεί να μην κατέκτησε την πρώτη θέση στον Εθνικό Τελικό, ωστόσο απέσπασε θετικές κριτικές, τόσο για τη φωνή της όσο και για τη σκηνική της παρουσία.

Εθνικός Τελικός: Δίχασαν κοινό κι επιτροπές Good Job Nicky & Marseaux

Η τραγουδίστρια δεν μετανιώνει που δήλωσε συμμετοχή: «Είχα πολύ άγχος. Δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το διαχειριστώ. Παρόλα αυτά, γνώρισα υπέροχους ανθρώπους και δεν το μετανιώνω καθόλου. Θα το ξαναέκανα. Όχι μάλλον του χρόνου, αλλά θα το ξαναέκανα. Και θα το ξαναέκανα γιατί γνώρισα πολύ όμορφα άτομα που πιστεύω πως θα μας ξαναφέρει η ζωή κοντά», δήλωσε στο Breakfast@Star.

Sing for Greece: Η Marseaux μας κέρδισε με το... Χάνομαι!

Στη συνέχεια μίλησε με εγκωμιαστικά λόγια για τον Akyla: «Υπέροχος, φανταστικός. Δε θα βαρεθώ να λέω πόσο υπέροχος και τέλειος είναι. Είναι υπερταλαντούχος και πραγματικά πιστεύω ότι θα το φέρει παιδιά. Εγώ πιστεύω πως θα το φέρει, πως θα βγει πρώτος, αλήθεια το πιστεύω. Πραγματικά δε με ένοιαζε καθόλου μετά από κάποια φάση, με το να πω "α γιατί δεν πήγε το δικό μου τραγούδι". Ένιωσα τέτοια χαρά πραγματικά για τον Ακύλα, που ήτανε σαν να πήγα εγώ, αλήθεια. Δηλαδή όταν το 'πε λέω "Ναι!", δεν ξέρω. Όταν περάσαμε και κάποια γυρίσματα μαζί και τους ημιτελικούς και τέτοια, οπότε ήρθαμε κάπως και πιο κοντά. Νομίζω ότι η αλληλοεκτίμηση υπάρχει», τόνισε, ενώ παραδέχτηκε πως συγκινήθηκε όταν τον είδε στη σκηνή με τη μαμά του:

Marseaux: Όσα είπε στο Breakfast@Star για τη συμμετοχή της στη φετινή Eurovision

Marseaux: Όσα είπε στο Breakfast@Star για τη συμμετοχή της στη φετινή Eurovision

«Πάρα πολύ, έκλαιγα. Ήθελα να το μαζέψω γιατί ντρέπομαι να κλαίω δημόσια, μετά λέω "εντάξει τώρα, ας το πάει". Ήτανε πολύ αγνή στιγμή, ήτανε πολύ αληθινή. Χάρηκα που ήμουνα παρούσα ας πούμε και την έζησα από κοντά. Επειδή εγώ την έχω χάσει τη μαμά μου, οπότε όταν το είδα αυτό, παιδιά καταστράφηκα, λέω εντάξει. Έκλαιγα σαν τρελή, αλήθεια».

Για την επιλογή των προσώπων στην κριτική επιτροπή, η οποία χαρακτηρίστηκε από πολλούς άστοχη, ξεκαθάρισε: «Αχ, δεν θέλω άλλα κακά σχόλια, γιατί όλοι πάντα λένε τι δεν μπορεί να κάνει ο άλλος. Ας το αφήσουμε και μια στιγμή και ας ζήσουμε τη στιγμή όπως ήτανε. Αυτοί ήτανε εκεί πέρα, αυτοί οι άνθρωποι είχανε επιλεχθεί και για κάποιο λόγο κιόλας».

«Ναι πάρα πολύ, και αυτό επίσης ήταν ένα πολύ μεγάλο μάθημα στο ότι δεν θέλω να αφήνω ίσως τα σχόλια να με επηρεάζουν. Δεν είμαστε ρομπότ έτσι; Απλά θέλω όντως να κρατάω τα καλόβουλα σχόλια, είτε είναι αρνητικά είτε είναι θετικά, και τα σχόλια που συνοδεύονται από μία καλή πρόθεση. Αυτό», εξομολογήθηκε για τα αρνητικά σχόλια και κατά πόσο την επηρεάζουν.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

