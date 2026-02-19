Ένοχος ο πατήρ Αντώνιος για ξυλοδαρμούς, τιμωρίες και απομόνωση σε παιδιά

Ολοκληρώθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό, του ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου», πατέρα Αντώνιου και των συγκατηγορουμένων του για την υπόθεση που αφορά στις καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές σε δομές.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων έκρινε ένοχο τον πατέρα Αντώνιο και τέσσερις από τους συγκατηγορουμένους του ενώ αθώωσε δύο. Ο πατέρας Αντώνιος καταδικάστηκε για περισσότερες πράξεις από ότι πρωτόδικα. Κρίθηκε ένοχος για 9 από τις 19 πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκε, ενώ σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί για πέντε από αυτές.

Ειδικότερα, κρίθηκε ένοχος για έξι πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης ανηλίκων που βρίσκονταν υπό την προστασία του δράστη, ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη ανηλίκου, ηθική αυτουργία σε απλή σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία σε απειλή.

Παράλληλα, τα μέλη του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου έκριναν ενόχους ακόμη τέσσερις συνεργάτες του πατρός Αντωνίου, μεταξύ αυτών πρώην μέλος του διοίκησης της Κιβωτού του Κόσμου, ο πρώην υπεύθυνος παιδαγωγών Βόλου και η πρώην διευθύντρια της δομής στο Βόλο. Οι εν λόγω κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απλή σωματικής βλάβης, απειλής και έκθεσης.

Πλέον αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επί των ελαφρυντικών και επί των ποινών.

Υπενθυμίζεται ότι ο πατήρ Αντώνιος, πρωτόδικα, είχε καταδικαστεί 4 έτη και 3 μήνες, ενώ τέσσερις συνεργάτες του είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 17 έως 40 μήνες. Σε τρεις καταδικασθέντες χορηγήθηκε αναστολή ενώ για τον πατέρα Αντώνιο και ένα ακόμα καταδικασθέντα, η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική.