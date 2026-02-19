Ένοχος ο πατήρ Αντώνιος για ξυλοδαρμούς, τιμωρίες και απομόνωση σε παιδιά

Ένοχοι στο Εφετείο και τέσσερις συνεργάτες του από την Κιβωτό του Κόσμου

19.02.26 , 09:14 Ένοχος ο πατήρ Αντώνιος για ξυλοδαρμούς, τιμωρίες και απομόνωση σε παιδιά
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (18/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πατήρ Αντώνιος κρίθηκε ένοχος για 9 από τις 19 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων βαριάς σωματικής βλάβης ανηλίκων.
  • Τέσσερις συνεργάτες του επίσης κρίθηκαν ένοχοι για κακοποιητικές πράξεις.
  • Η δίκη πραγματοποιήθηκε σε δεύτερο βαθμό και οι ποινές αναμένονται.
  • Ο πατήρ Αντώνιος είχε πρωτόδικη καταδίκη 4 έτη και 3 μήνες, με ποινές φυλάκισης για συνεργάτες του από 17 έως 40 μήνες.
  • Σε τρεις καταδικασθέντες χορηγήθηκε αναστολή, ενώ η ποινή του πατέρα Αντωνίου μετατράπηκε σε χρηματική.

Ολοκληρώθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό, του ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου», πατέρα Αντώνιου και των συγκατηγορουμένων του για την υπόθεση που αφορά στις καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές σε δομές.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων έκρινε ένοχο τον πατέρα Αντώνιο και τέσσερις από τους συγκατηγορουμένους του ενώ αθώωσε δύο. Ο πατέρας Αντώνιος καταδικάστηκε για περισσότερες πράξεις από ότι πρωτόδικα. Κρίθηκε ένοχος για 9 από τις 19 πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκε, ενώ σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί για πέντε από αυτές.

Την ενοχή του πατέρα Αντωνίου και άλλων 4 κατηγορουμένων ζητά η εισαγγελέας

Ειδικότερα, κρίθηκε ένοχος για έξι πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης ανηλίκων που βρίσκονταν υπό την προστασία του δράστη, ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη ανηλίκου, ηθική αυτουργία σε απλή σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία σε απειλή.

Παράλληλα, τα μέλη του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου έκριναν ενόχους ακόμη τέσσερις συνεργάτες του πατρός Αντωνίου, μεταξύ αυτών πρώην μέλος του διοίκησης της Κιβωτού του Κόσμου, ο πρώην υπεύθυνος παιδαγωγών Βόλου και η πρώην διευθύντρια της δομής στο Βόλο. Οι εν λόγω κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απλή σωματικής βλάβης, απειλής και έκθεσης. 

Πλέον αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επί των ελαφρυντικών και επί των ποινών.

Κιβωτός: Έφεση στις αθωωτικές αποφάσεις από την Εισαγγελέα 

Υπενθυμίζεται ότι ο πατήρ Αντώνιος, πρωτόδικα, είχε καταδικαστεί 4 έτη και 3 μήνες, ενώ τέσσερις συνεργάτες του είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 17 έως 40 μήνες. Σε τρεις καταδικασθέντες χορηγήθηκε αναστολή ενώ για τον πατέρα Αντώνιο και ένα ακόμα καταδικασθέντα, η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική. 

