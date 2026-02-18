Φορτισμένη η Βιδάλη: «Θέλετε να μιλήσουμε για την απώλεια του παιδιού μου;»

Καλεσμένη στο Στούντιο 4 ήταν η Μαίρη Βιδάλη, το απόγευμα της Τετάρτης, προκειμένου να συνομιλήσει με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Από τα πρώτα λεπτά της εκπομπής, η καταξιωμένη ηθοποιός έκανε ξεκάθαρο στους παρουσιαστές ότι δε θα ήθελε να αναφερθεί καθόλου στην πρόσφατη απώλεια του γιου της.

«Μέχρι τώρα τα βήματα ήταν εύκολα γιατί, όταν συμβαίνει κάτι που ‘ναι πάρα πολύ δυσάρεστο, όταν τα άλλα φαίνονται εύκολα. Οπότε φαντάζομαι ότι στη ζωή σου, κάθε παράσταση και κάθε καινούργια δουλειά, τώρα το βήμα είναι πιο δύσκολο. Δεν είναι; Να κάνεις το βήμα και να ανέβεις πάνω στη σκηνή;», τη ρώτησε αρχικά η Νάνσυ Ζαμπέτογλου για να σπεύσει να τη διακόψει η καλεσμένη της, λέγοντας κάπως εκνευρισμένη: «Θέλετε να μιλήσουμε για την απώλεια του παιδιού μου; Ας μη μιλήσουμε γι’ αυτό, σας παρακαλώ».

«Μα η ερώτηση σας είναι… Στη σκηνή ανέβηκα όπως θα πήγαινε ένας γιατρός να χειρουργήσει, κάτι που μάλιστα είναι πολύ πιο επικίνδυνο για τον γιατρό γιατί παίζεται κι η ζωή του άλλου. Ενώ για μένα το πολύ πολύ να έλεγαν και να λένε… έχει όμως, ό,τι και να κάνει, μια θλίψη στα μάτια της”. Άρα χάνω από εκεί, το βλέπουν όμως και μάλλον θα το βλέπετε κι εσείς.

Δεν είμαι γιατρός, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, δεν είμαι δικαστής που πρέπει να ‘ναι πάρα πολύ καθαρό το μυαλό σου για να εκδικάσεις μια υπόθεση. Οπότε, όπως το κάνουν όλοι, το κάνω και γω. Παρότι το δικό μου επάγγελμα έχει αυτή την ευλογία, να είναι μαζί και ψυχοθεραπεία γιατί, όταν πατάς στη σκηνή, είσαι ένας άλλος και ξεφεύγεις», πρόσθεσε η Μαίρη Βιδάλη στην εκπομπή της ΕΡΤ.

Θυμίζουμε ότι ο γιος της Μαίρης Βιδάλη, Κάρολος Καραχάλιος, έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιανουαρίου 2025, σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Η ίδια η ηθοποιός γνωστοποίησε την απώλεια μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, γράφοντας: «Ο Κάρολος μου από σήμερα κολυμπάει στον ουρανό».