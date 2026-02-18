Φορτισμένη η Βιδάλη: «Θέλετε να μιλήσουμε για την απώλεια του παιδιού μου;»

Η αντίδρασή της στον «αέρα» του Στούντιο 4

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.02.26 , 21:44 Kαισαριανή: «Οι Γερμανοί τους θερίζανε και εκείνοι τραγουδούσαν»
18.02.26 , 21:30 MasterChef 2026: Ομαδική δοκιμασία για καλό σκοπό!
18.02.26 , 21:09 MasterChef: Η επιστροφή κι ο λόγος που απουσίαζε ο Σωτήρης Κοντιζάς!
18.02.26 , 21:01 Δομοκός: Συνελήφθη ο αρχιφύλακας για συνέργεια στη δολοφονία κρατούμενου
18.02.26 , 20:47 RoboCop: Πέθανε ένας από τους πρωταγωνιστές της ταινίας σε ηλικία 74 ετών
18.02.26 , 20:36 Βιολάντα: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου
18.02.26 , 20:34 Ντόναλντ Τραμπ: Θέλει να επισκεφτεί την Αθήνα!
18.02.26 , 20:28 Changan: Επεκτείνει το δίκτυο στην Ελλάδα
18.02.26 , 20:12 Καιρός: Με βροχές η έξοδος του τριημέρου -Η πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα
18.02.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Εύκολα τα «Αντίθετα» για τη Σάντυ - Για εσένα;
18.02.26 , 19:34 Κοινωνικός τουρισμός: Νωρίτερα τα voucher διακοπών
18.02.26 , 19:16 Βάρη: Νεκροί δύο άνδρες από ηλεκτροπληξία
18.02.26 , 19:15 Φορτισμένη η Βιδάλη: «Θέλετε να μιλήσουμε για την απώλεια του παιδιού μου;»
18.02.26 , 19:13 Ουκρανία: Δύσκολες αλλά σημαντικές οι συνομιλίες με Ρωσία στη Γενεύη
18.02.26 , 18:39 Χρήστος Δάντης: Η πρώτη ανάρτηση μετά το χειρουργείο που έκανε!
Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Μετά τον Αρναούτογλου και η Τσιμτσιλή σε ρόλο... Akyla χορεύει Ferto
Επίδομα 200 ευρώ για 12 μήνες - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Δέσποινα Βανδή: «Πρώτη φορά το ακούω παιδιά»
Βιολάντα: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: «Καλέ! Τι πάθαμε το βράδυ; Τι ήταν αυτό;
Κοπή πίτας Star: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή βραδιά
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαίρη Βιδάλη εμφανίστηκε στην εκπομπή Στούντιο 4 και ζήτησε να μην συζητηθεί η απώλεια του γιου της.
  • Αναφέρθηκε στη δυσκολία της επιστροφής στη σκηνή μετά την τραγωδία, αλλά τόνισε ότι η υποκριτική είναι και ψυχοθεραπεία.
  • Ο γιος της, Κάρολος Καραχάλιος, πέθανε στις 19 Ιανουαρίου 2025, σε ηλικία 34 ετών.
  • Η Βιδάλη είχε μοιραστεί την απώλεια μέσω συγκινητικής ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα.

Καλεσμένη στο Στούντιο 4 ήταν η Μαίρη Βιδάλη, το απόγευμα της Τετάρτης, προκειμένου να συνομιλήσει με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Μαίρη Βιδάλη: «Ο γιος μου ήταν καταδικασμένος, τον έκλαψα δυο φορές»

Από τα πρώτα λεπτά της εκπομπής, η καταξιωμένη ηθοποιός έκανε ξεκάθαρο στους παρουσιαστές ότι δε θα ήθελε να αναφερθεί καθόλου στην πρόσφατη απώλεια του γιου της.

Φορτισμένη η Βιδάλη: «Θέλετε να μιλήσουμε για την απώλεια του παιδιού μου;»

«Μέχρι τώρα τα βήματα ήταν εύκολα γιατί, όταν συμβαίνει κάτι που ‘ναι πάρα πολύ δυσάρεστο, όταν τα άλλα φαίνονται εύκολα. Οπότε φαντάζομαι ότι στη ζωή σου, κάθε παράσταση και κάθε καινούργια δουλειά, τώρα το βήμα είναι πιο δύσκολο. Δεν είναι; Να κάνεις το βήμα και να ανέβεις πάνω στη σκηνή;», τη ρώτησε αρχικά η Νάνσυ Ζαμπέτογλου για να σπεύσει να τη διακόψει η καλεσμένη της, λέγοντας κάπως εκνευρισμένη: «Θέλετε να μιλήσουμε για την απώλεια του παιδιού μου; Ας μη μιλήσουμε γι’ αυτό, σας παρακαλώ».

Μαίρη Βιδάλη: Μίλησε πρώτη φορά μετά τον θάνατο του γιου της

«Μα η ερώτηση σας είναι… Στη σκηνή ανέβηκα όπως θα πήγαινε ένας γιατρός να χειρουργήσει, κάτι που μάλιστα είναι πολύ πιο επικίνδυνο για τον γιατρό γιατί παίζεται κι η ζωή του άλλου. Ενώ για μένα το πολύ πολύ να έλεγαν και να λένε… έχει όμως, ό,τι και να κάνει, μια θλίψη στα μάτια της”. Άρα χάνω από εκεί, το βλέπουν όμως και μάλλον θα το βλέπετε κι εσείς.

Φορτισμένη η Βιδάλη: «Θέλετε να μιλήσουμε για την απώλεια του παιδιού μου;»

Δεν είμαι γιατρός, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, δεν είμαι δικαστής που πρέπει να ‘ναι πάρα πολύ καθαρό το μυαλό σου για να εκδικάσεις μια υπόθεση. Οπότε, όπως το κάνουν όλοι, το κάνω και γω. Παρότι το δικό μου επάγγελμα έχει αυτή την ευλογία, να είναι μαζί και ψυχοθεραπεία γιατί, όταν πατάς στη σκηνή, είσαι ένας άλλος και ξεφεύγεις», πρόσθεσε η Μαίρη Βιδάλη στην εκπομπή της ΕΡΤ.

Μαίρη Βιδάλη: Ποιος ήταν ο γιος της, Κάρολος, που έφυγε από τη ζωή

Θυμίζουμε ότι ο γιος της Μαίρης Βιδάλη, Κάρολος Καραχάλιος, έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιανουαρίου 2025, σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Η ίδια η ηθοποιός γνωστοποίησε την απώλεια μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, γράφοντας: «Ο Κάρολος μου από σήμερα κολυμπάει στον ουρανό».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΙΡΗ ΒΙΔΑΛΗ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
 |
ΝΑΝΣΥ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ
 |
ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top