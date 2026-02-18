24ωρη πανελλαδική απεργία ανακοίνωσε η ΠΝΟ

Δεμένα τα πλοία σε όλη τη χώρα στις 28/2

18.02.26 , 18:11 24ωρη πανελλαδική απεργία ανακοίνωσε η ΠΝΟ
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Κώστας Τζούμας)
24ωρη Πανελλαδική Απεργία ΠΝΟ Για Τα Τέμπη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ανακοίνωσε 24ωρη απεργία στις 28 Φεβρουαρίου 2026.
  • Τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας για 24 ώρες.
  • Η απεργία συμπίπτει με την τρίτη επέτειο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άτομα.
  • Η ΠΝΟ αποτίει φόρο τιμής στους θανόντες και τονίζει τη σημασία της ασφάλειας στις μεταφορές.
  • Η ομοσπονδία δεσμεύεται να συνεχίσει τις παρεμβάσεις για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Δεμένα για 24 ώρες θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας, με την ΠΝΟ να προχωρά σε 24ωρη απεργία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, αποφασίστηκε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 28η Φεβρουαρίου, ημέρα που συμπληρώνονται τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με τους 57 νεκρούς.

Η ανακοίνωση της ΠΝΟ

«Στη σημερινή της συνεδρίαση η εκτελεστική επιτροπή της ΠΝΟ μεταξύ άλλων αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 28 Φεβρουάριου 2026 ημέρα Σάββατο με ώρα έναρξης 00.01 και ώρα λήξης 24.00, ημέρα που συμπληρώνονται 3 χρονιά από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών οπού έχασαν την ζωή τους αδίκως, ενώ θα έπρεπε να ταξιδεύουν με ασφάλεια, 57 συνάνθρωποι μας.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά. Είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χωρά στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές.

Οι Ναυτεργάτες με αυτή τους την απόφαση αποτίουν φόρο τιμής στους συνάδελφους μας αλλά και στους συνάνθρωπους μας που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τέτοιου είδους δυστυχήματα.

Ταυτόχρονα υπενθυμίζουν ότι η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία θα συνεχίσει εντατικά να παρεμβαίνει με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει για να γίνεται πράξη σε όλα τα μήκη και πλάτη ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΣΥΝΘΗΜΑ».

