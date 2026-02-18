Άση Μπήλιου: «Αν ήταν ζώδιο το 2026, θα ήταν...»

Στην κοπή της πίτας του Star, το βράδυ της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου, έδωσε το «παρών» και η αγαπημένη αστρολόγος Άση Μπήλιου, η οποία μίλησε στο star.gr και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Καραγιάννη για τη φετινή χρονιά.

Όταν ρωτήθηκε ποιο ζώδιο θα μπορούσε να είναι το 2026, η Άση Μπήλιου είπε πως θα δανειστεί ζώδιο από την κινεζική αστρολογία. Εξήγησε στη συνέχεια πως η ημέρα της εκδήλωσης χθες, συνέπιπτε με την Κινέζικη Πρωτοχρονιά και την έναρξη της χρονιάς του Πύρινου Αλόγου.

Σύμφωνα με την αστρολόγο, το 2026 μοιάζει με «το πύρινο άλογο που καλπάζει». Μια χρονιά δηλαδή, γεμάτη ταχύτητα, ένταση και εξελίξεις. «Εξελίξεις! Σταματάει η στατικότητα», τόνισε χαρακτηριστικά η Άση Μπήλιου, δίνοντας το στίγμα μιας περιόδου που όπως φαίνεται, δε θα αφήσει πολλά πράγματα αμετάβλητα.

2026 - Ένας νέος κόσμος ανατέλλει

Αν το 2025 ήταν χρονιά γέφυρα, χρονιά που κλείναμε κεφάλαια για να προετοιμαστούμε για το νέο στη ζωή μας, σύμφωνα με την Άση Μπήλιου, το 2026 είναι σίγουρα το πρώτο κεφάλαιο σε μια νέα ζωή. Το 2026 τόσο στη δυτική αστρολογία, όσο και στην Κινέζικη αλλά και στην αριθμολογία είναι χρονιά εκκίνησης. Οι σημαντικές αλλαγές των αργών πλανητών που αλλάζουν ζωδιακό χώρο δίνουν το στίγμα. Μια πρώτη γεύση πήραμε το 2025 καθώς Ποσειδώνας, Κρόνος, Ουρανός έκαναν μια δοκιμαστική πτήση για λίγους μήνες στα ζώδια που θα εγκατασταθούν φέτος για τα καλά. Το 2025 ήταν χρονιά 9 στην αριθμολογία, δηλαδή μια χρονιά που κλείναμε εκκρεμότητες με το παρελθόν και κεφάλαια στη ζωή μας, ενώ το 2026 είναι χρονιά 1 που δείχνει ότι μπαίνουμε δυναμικά σε νέα ξεκινήματα ή υιοθετούμε διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης της καθημερινότητας και των σχέσεων μας. Στην Κινέζικη αστρολογία ήταν η χρονιά του Φιδιού που συνδέεται πάντα με κρίσεις και αλλαγές, ενώ το 2026 είναι χρονιά του Αλόγου, μια δυναμική χρονιά που η δράση ευνοείται.

