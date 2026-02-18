Άση Μπήλιου: «Αν ήταν ζώδιο το 2026, θα ήταν...»

Τι σημαίνει αυτό - Οι προβλέψεις της αστρολόγου για τη χρονιά

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Η Άση Μπήλιου στην κοπή πίτας του Star
Ακούστε το άρθρο
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου παρουσίασε τις αστρολογικές προβλέψεις για το 2026 στην κοπή πίτας του Star.
  • Το 2026 θα είναι η χρονιά του Πύρινου Αλόγου, γεμάτη ταχύτητα και εξελίξεις.
  • Η χρονιά αυτή σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής, μετά το 2025 που ήταν χρονιά γέφυρα.
  • Σημαντικές αλλαγές στους αργούς πλανήτες θα επηρεάσουν τη ζωή μας, με νέα ξεκινήματα και διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης.
  • Το 2026 είναι χρονιά 1 στην αριθμολογία, που δείχνει δυναμικές αλλαγές και δράση.

Στην κοπή της πίτας του Star, το βράδυ της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου, έδωσε το «παρών» και η αγαπημένη αστρολόγος Άση Μπήλιου, η οποία μίλησε στο star.gr και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Καραγιάννη για τη φετινή χρονιά.

Το ξέφρενο πάρτι του Star! Όσα έγιναν στην κοπή της πίτας του καναλιού

ash mphlioy

Όταν ρωτήθηκε ποιο ζώδιο θα μπορούσε να είναι το 2026, η Άση Μπήλιου είπε πως θα δανειστεί ζώδιο από την κινεζική αστρολογία. Εξήγησε στη συνέχεια πως η ημέρα της εκδήλωσης χθες, συνέπιπτε με την Κινέζικη Πρωτοχρονιά και την έναρξη της χρονιάς του Πύρινου Αλόγου.

Σύμφωνα με την αστρολόγο, το 2026 μοιάζει με «το πύρινο άλογο που καλπάζει». Μια χρονιά δηλαδή, γεμάτη ταχύτητα, ένταση και εξελίξεις. «Εξελίξεις! Σταματάει η στατικότητα», τόνισε χαρακτηριστικά η Άση Μπήλιου, δίνοντας το στίγμα μιας περιόδου που όπως φαίνεται, δε θα αφήσει πολλά πράγματα αμετάβλητα.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στόχος του 2026 να πάω γυμναστήριο - Με προπονεί η Ζεν

2026 - Ένας νέος κόσμος ανατέλλει

Αν το 2025 ήταν χρονιά γέφυρα, χρονιά που κλείναμε κεφάλαια για να προετοιμαστούμε για το νέο στη ζωή μας, σύμφωνα με την Άση Μπήλιου, το 2026 είναι σίγουρα το πρώτο κεφάλαιο σε μια νέα ζωή. Το 2026 τόσο στη δυτική αστρολογία, όσο και στην Κινέζικη αλλά και στην αριθμολογία είναι χρονιά εκκίνησης. Οι σημαντικές αλλαγές των αργών πλανητών που αλλάζουν ζωδιακό χώρο δίνουν το στίγμα. Μια πρώτη γεύση πήραμε το 2025 καθώς Ποσειδώνας, Κρόνος, Ουρανός έκαναν μια δοκιμαστική πτήση για λίγους μήνες στα ζώδια που θα εγκατασταθούν φέτος για τα καλά. Το 2025 ήταν χρονιά 9 στην αριθμολογία, δηλαδή μια χρονιά που κλείναμε εκκρεμότητες με το παρελθόν και κεφάλαια στη ζωή μας, ενώ το 2026 είναι χρονιά 1 που δείχνει ότι μπαίνουμε δυναμικά σε νέα ξεκινήματα ή υιοθετούμε διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης της καθημερινότητας και των σχέσεων μας. Στην Κινέζικη αστρολογία ήταν η χρονιά του Φιδιού που συνδέεται πάντα με κρίσεις και αλλαγές, ενώ το 2026 είναι χρονιά του Αλόγου, μια δυναμική χρονιά που η δράση ευνοείται.

Διάβασε περισσότερα στο asibiliou.gr

Back to Top