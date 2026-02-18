Κηδεία Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη: Πολλοί πολιτικοί στο τελευταίο αντίο

Δημοσία δαπάνη τελέστηκε σήμερα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για την Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Στην κηδεία της πολιτικού που υπήρξε η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, παραβρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου και όχι μόνο.

Παρoυσία πολλών εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου η κηδεία της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη

Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν στο τελευταίο αντίο ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής, Λουκάς Παπαδήμος και Παναγιώτης Πικραμμένος, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Ευάγγελος Μεϊμαράκης, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, η βουλευτής Σοφία Βούλτεψη, οι πρώην υπουργοί Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, Γιώργος Αλογοσκούφης και Γιάννης Βαληνάκης, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος.

Στεφάνια έστειλαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

