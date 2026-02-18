Κηδεία Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη: Πολλοί πολιτικοί στο τελευταίο αντίο

Στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών

18.02.26 , 18:00 Κηδεία Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη: Πολλοί πολιτικοί στο τελευταίο αντίο
Πολιτικη
Πηγή: ΑΜΠΕ, Φωτογραφίες Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη, Βίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εξόδιος ακολουθία της Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη τελέστηκε δημοσία δαπάνη στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Η Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών και υπήρξε η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής.
  • Στην κηδεία παρευρέθηκαν πολλοί πολιτικοί, όπως ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργοί.
  • Στεφάνια απέστειλαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
  • Η κηδεία συγκέντρωσε εκπροσώπους από όλους τους πολιτικούς χώρους.

Δημοσία δαπάνη τελέστηκε σήμερα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για την Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Πέθανε η Άννα Μπενάκη Ψαρούδα - Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής

Στην κηδεία της πολιτικού που υπήρξε η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, παραβρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι του  πολιτικού κόσμου και όχι μόνο.

 Παορυσία πολλών εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου η κηδεία της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη

Παορυσία πολλών εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου η κηδεία της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη

Παορυσία πολλών εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου η κηδεία της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη

Παορυσία πολλών εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου η κηδεία της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη

Παρoυσία πολλών εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου η κηδεία της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη  

Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν στο τελευταίο αντίο ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής, Λουκάς Παπαδήμος και Παναγιώτης Πικραμμένος, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Ευάγγελος Μεϊμαράκης, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, η βουλευτής Σοφία Βούλτεψη, οι πρώην υπουργοί Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, Γιώργος Αλογοσκούφης και Γιάννης Βαληνάκης, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος.

Στεφάνια έστειλαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
 

