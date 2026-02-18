Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη και για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη ασκήθηκε στην Ειρήνη Μουρτζούκου, με απόφαση της εισαγγελέως Αμαλιάδας.
Η εισαγγελική λειτουργός, έπειτα από ενδελεχή εξέταση του φακέλου, αξιολόγησε το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, όπως ιατροδικαστικές εκθέσεις, καταθέσεις μαρτύρων και στοιχεία από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου και διαβίβασε τη δικογραφία στην ανακρίτρια Αμαλιάδας.
Η κατηγορούμενη αναμένεται να κληθεί σύντομα σε απολογία, σύμφωνα με πληροφορίες του anikolouli.gr.
Από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτουν ενδείξεις εμπλοκής άλλων προσώπων, παρά τις προσπάθειες της κατηγορούμενης να μεταφέρει τις υποψίες σε βάρος της μητέρας και της γιαγιάς του Παναγιωτάκη.
Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη έχει ομολογήσει τη δολοφονία ακόμη τεσσάρων βρεφών, εκ των οποίων τα δύο δικά της και ήδη αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή, τόσο τετελεσμένη όσο και σε απόπειρα.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.