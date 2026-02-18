Πέθανε ο Καθηγητής και πρώην Υπουργός Αντώνης Μανιτάκης

Η ανακοίνωση του ΑΠΘ

Πηγή: ΑΠΘ, φωτογραφία Ευρωκίνηση
Αντώνης Μανιτάκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απεβίωσε ο Καθηγητής και πρώην Υπουργός Αντώνης Μανιτάκης, ανακοινώθηκε από το ΑΠΘ.
  • Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε και εργάστηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  • Διετέλεσε Υπουργός Εσωτερικών και Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε κυβερνήσεις από το 2012 έως το 2015.
  • Έχει συγγράψει 16 μονογραφίες και 123 μελέτες, και τιμήθηκε με βραβείο εξαίρετης διδασκαλίας το 2007.
  • Ήταν ιδρυτικό μέλος του Ομίλου Συνταγματικού Δικαίου και επίτιμος πρόεδρος του το 2018.

Τον θάνατο του Καθηγητή και πρώην Υπουργού Αντώνη Μανιτάκη ανακοίνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης .  

Στην ανακοίνωση το ΑΠΘ αναφέρει: 

«Με συντριβή και ανείπωτη θλίψη ανακοινώνουμε στην πανεπιστημιακή κοινότητα την απώλεια  του διακεκριμένου Πανεπιστημιακού Δασκάλου, Αντώνη Μανιτάκη.

Από σήμερα η νομική επιστήμη και η ελληνική διανόηση είναι φτωχότερες.

Οι Πρυτανικές Αρχές» 

Α.Μανιτάκης: Δεν μπορώ να υποκαταστήσω τον πρωθυπουργό

Ο Αντώνης Μανιτάκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αναγορεύθηκε διδάκτωρ νομικής του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών και το 1982 εξελέγη καθηγητής συνταγματικού δικαίου στη Νομική Σχολή του ίδιου Πανεπιστημίου. Υπήρξε μαθητής του Αριστόβουλου Μάνεση, τον οποίο διαδέχθηκε στην έδρα του Συνταγματικού Δικαίου. Από το 2014 ήταν κοσμήτορας της Σχολής Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.  

Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας έχει διατελέσει κοσμήτορας της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών και επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια Μονπελιέ (1987), Paris X (1989), Λα Σαπιέντσα της Ρώμης (1994) και Νάντης (2002). Την περίοδο 2004-2010 δίδαξε ευρωπαϊκό συνταγματικό δίκαιο στα θερινά σεμινάρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονπελιέ. Το 2007 τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια με το βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας, το οποίο απονέμεται στη μνήμη Ξανθόπουλου-Πνευματικού και τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Έχει συγγράψει και δημοσιεύσει μαζί με τη διδακτορική του διατριβή 16 μονογραφίες και 123 πρωτότυπες μελέτες στην ελληνική και γαλλική γλώσσα. Είναι επιμελητής 7 συλλογικών τόμων και διηύθυνε επιστημονική σειρά στις Εκδόσεις Σάκκουλα, στην οποία έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα 16 μονογραφίες, ιδίως διδακτορικές διατριβές. Διηύθυνε επίσης επί οκταετία το διμηνιαίο νομικό περιοδικό «Το Σύνταγμα» (1996-2004, εκδ. Αντ. Σάκκουλας).

Υπόθεση Κουφοντίνα: «Καταπέλτης» για τον ΣΥΡΙΖΑ ο συνταγματολόγος Μανιτάκης

Άσκησε καθήκοντα αναπληρωτή προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (1997-1999) και διετέλεσε πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και πρώτος πρόεδρος του Ομίλου Συνταγματικού Δικαίου «Αριστόβουλος Μάνεσης». Το 2018 η Γενική Συνέλευση του Ομίλου αποφάσισε ομόφωνα να του απονείμει τον τίτλο του επίτιμου πρόεδρου "αναγνωρίζοντας και τιμώντας την καθοριστική πράγματι συμβολή του τόσο στη δημιουργία του όσο και στη συνολική έως τώρα πορεία του".

Δημοσίευε τακτικά άρθρα και σχόλια στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.

Συμμετοχή σε Κυβερνήσεις 

Ο εκλιπών υπήρξε υπηρεσιακός Yπουργός Eσωτερικών στην Υπηρεσιακή Κυβέρνηση Παναγιώτη Πικραμμένου (17 Μαΐου έως 21 Ιουνίου 2012).


Λίστα… δεύρο έξω στο κατά Μανιτάκη «Ευαγγέλιο»!

Στις 21 Ιουνίου 2012 μετά από πρόταση της Δημοκρατικής Αριστεράς ορκίστηκε Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά, θέση από την οποία παραιτήθηκε ένα έτος αργότερα, στις 24 Ιουνίου 2013.

Στις 28 Αυγούστου 2015 προτάθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ορίστηκε Υπουργός Εσωτερικών στην Υπηρεσιακή Κυβέρνηση Βασιλικής Θάνου (28 Αυγούστου έως 23 Σεπτεμβρίου 2015).
 

