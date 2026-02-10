Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»

«Το κάναμε για το παιδί μας», αποκάλυψε ο ηθοποιός

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του One
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλεσμένος στην εκπομπή Με τον Ρένο με τον Ρένο Χαραλαμπίδη βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, όπου μίλησε για όλα. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σχέση του με την Ευσταθία Τσαπαρέλη και τη συνειδητή απόφαση του χωρισμού τους.

Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»

«Νομίζω ότι ο μοναδικός άνθρωπος στη ζωή μου που ένιωσα ότι αυτή είναι, ήταν η Ευσταθία», εξομολογήθηκε στον παρουσιαστή.

Ευσταθία Τσαπαρέλη: Η ευχή του Αλέξανδρου Λογοθέτη που τη συγκίνησε

Και συνέχισε: «Αφού αγαπιόμαστε πολύ μωρέ με την Ευσταθία. Είναι ο άνθρωπός μου, είναι η γυναίκα της ζωής μου, είναι η γυναίκα που με έκανε καλύτερο άνθρωπο εμένα, καλύτερο άνδρα. Και ακόμα συνεχίζει να με κάνει και εγώ με τον τρόπο μου να τη βοηθάω σε άλλα κομμάτια της. Αλλά δεν είμαστε πια μαζί, δεν μένουμε πια μαζί με αυτή την έννοια του ζευγαριού, την τυπική. Εμείς περάσαμε πολλά, 40 κύματα μέχρι να πάρουμε την απόφαση. Αλλά κυρίως το κάναμε και για τη δική μας ηρεμία της ψυχής και για το παιδί μας. Να μη βλέπει δύο ανθρώπους που σιγά σιγά θα λιώνουν».

Η Ευσταθία Τσαπαρέλη κι ο Αλέξανδρος Λογοθέτης έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο

Η Ευσταθία Τσαπαρέλη κι ο Αλέξανδρος Λογοθέτης έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σε άλλο σημείο ανέφερε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν ήταν εύκολο, ποτέ δεν είναι εύκολο γιατί υπάρχει ένας δεσμός. Αλλά όταν υπάρξει μια πιο βαθιά συνειδητοποίηση κι αποδοχή για την απόφαση και σεβασμός γι’ αυτό το δημιούργημα που έχουμε φτιάξει, τότε μπορείς να προχωρήσεις. Εγώ είμαι σε αυτή τη φάση τώρα. Και νομίζω και η Ευσταθία. Είμαστε πολύ καλά σε αυτό».

Έλληνας ηθοποιός: «Μου ήρθε ένα μηχανάκι… Ευτυχώς έχω τα πόδια μου ακόμα»

Ο Αλέξανδρος Λογοθέτης κι η Ευσταθία Τσαπαρέλη υπήρξε ένα από τα πιο αγαπημένα και διακριτικά ζευγάρια του ελληνικού καλλιτεχνικού χώρου. Γνωρίστηκαν στα Χανιά πριν από αρκετά χρόνια μέσω κοινής παρέας. Μάλιστα, η γνωριμία τους έγινε σε μια περίοδο που ο Αλέξανδρος Λογοθέτης αναρρώνε από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Η Ευσταθία Τσαπαρέλη κι ο Αλέξανδρος Λογοθέτης σε μία από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις τους το 2014

Η Ευσταθία Τσαπαρέλη κι ο Αλέξανδρος Λογοθέτης σε μία από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις τους το 2014 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Μάρκο. Η έλευση του παιδιού ήταν η στιγμή που, όπως έχει δηλώσει ο Αλέξανδρος, κατάλαβε ότι η Ευσταθία είναι «η μία».  Δεν παντρεύτηκαν με θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο, αλλά υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
 |
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΣΑΠΑΡΕΛΗ
 |
ΡΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
