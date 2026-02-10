Αφροδίτη στους Ιχθύες: Πώς επηρεάζονται οι σχέσεις των ζωδίων

Άση Μπήλιου: Η Σελήνη παραμένει μέχρι το πρωί στο ζώδιο του Σκορπιού όπου και θα βγει σε φάση κενής πορείας στις 09:01 και ακολούθως θα περάσει στον Τοξότη στις 09:22, δίνοντας μια πιο ενεργητική και ευχάριστη τροπή στη μέρα. Από αυτό το ζώδιο θα σχηματίσει τρίγωνο με τον Ποσειδώνα στον Κριό, εξάγωνο με τον Πλούτωνα, και τις βραδινές ώρες τετράγωνο με τον Ερμή που φέρνει δυσκολίες στην επικοινωνία. Σήμερα, όμως, η σημαντική επιρροή της ημέρας είναι η Αφροδίτη που προχωρά στους Ιχθύς, γλυκαίνοντας τη διάθεσή μας τις επόμενες εβδομάδες.

