Kάθριν Ο' Χάρα: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της ηθοποιού

Η κινηματογραφική μαμά του «Κέβιν» στο Μόνος στο Σπίτι

Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Δείτε διάφορες φωτογραφίες της Kάθριν Ο' Χάρα
Έγινε γνωστή η αιτία θανάτου της Κάθριν Ο’Χάρα λίγες ημέρες μετά την είδηση της απώλειας της αγαπημένης ηθοποιού, που προκάλεσε συγκίνηση σε όλον τον κόσμο.

Κάθριν Ο’Χάρα: Πέθανε η μητέρα του Κέβιν από το «Μόνος στο Σπίτι»

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση της Κομητείας του Λος Άντζελες, ο λόγος θανάτου της ήταν η πνευμονική εμβολή, δηλαδή θρόμβος αίματος στους πνεύμονες, ενώ ως υποκείμενη αιτία καταγράφηκε καρκίνος του ορθού. Για πρώτη φορά έγινε γνωστό ότι η ηθοποιός είχε καρκίνο, καθώς μέχρι τον θάνατό της η οικογένεια έκανε λόγο μόνο για «σύντομη ασθένεια».

Η Kάθριν Ο' Χάρα έγινε διάσημη ως η μαμά του «Κέβιν» στο Home Alone

Η Kάθριν Ο' Χάρα έγινε διάσημη ως η μαμά του «Κέβιν» στο Home Alone

Η Ο’Χάρα, που έγινε παγκοσμίως γνωστή από τον ρόλο της στη σειρά ταινιών Μόνος στο Σπίτι κι αργότερα από τη βραβευμένη σειρά Schitt’s Creek, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες τα ξημερώματα της 30ης Ιανουαρίου, όπου και κατέληξε.

Την είδηση της απώλειάς της ακολούθησε κύμα συγκίνησης στον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, με συναδέλφους και θαυμαστές να αποχαιρετούν μια από τις πιο αγαπητές μορφές της κωμωδίας των τελευταίων δεκαετιών.

Ποια ήταν η Kάθριν Ο' Χάρα

Γεννημένη στο Τορόντο του Καναδά κι ένα από τα επτά παιδιά της οικογένειάς της, η Ο’Χάρα ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με την υποκριτική όταν ήταν παιδί.

Η Kάθριν Ο' Χάρα σε βραβεία στην Καλιφόρνα το 2019

Η Kάθριν Ο' Χάρα σε βραβεία στην Καλιφόρνα το 2019 /Φωτογραφία AP Images/Jordan Strauss

Μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο εργάστηκε ως σερβιτόρα στο θέατρο Second City του Τορόντο, όπου γνώρισε μελλοντικά μεγάλα ονόματα της κωμωδίας, όπως ο Νταν Άκροϊντ και ο Τζο Φλάερτι, παρακολουθώντας από κοντά τις παραστάσεις και τα μαθήματα αυτοσχεδιασμού.

Το 1974 εντάχθηκε στο δυναμικό του θρυλικού θιάσου Second City, παρότι αργότερα είχε παραδεχθεί ότι ένιωθε έντονο άγχος κάθε φορά που ανέβαινε στη σκηνή, χρησιμοποιώντας -όπως έλεγε- το χιούμορ και την υπερβολή ως «άμυνα» στον αυτοσχεδιασμό. Η μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε τη δεκαετία του 1980 μέσα από τη συμμετοχή της στην τηλεοπτική εκπομπή «Second City Television», όπου ξεχώρισε για τις σατιρικές μιμήσεις γνωστών προσωπικοτήτων.

Η Kάθριν Ο' Χάρα με τον σύζυγό της, Μπο Γουέλς, στο πάρτι του Vanity Fair το 2025

Η Kάθριν Ο' Χάρα με τον σύζυγό της, Μπο Γουέλς, στο πάρτι του Vanity Fair το 2025 /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε το 1980, ενώ η παγκόσμια επιτυχία ήρθε με τον ρόλο της Ντέλια Ντιτζ στην ταινία Beetlejuice το 1988 και, δύο χρόνια αργότερα, με τον ρόλο της μητέρας του Μακόλεϊ Κάλκιν στο Μόνος στο Σπίτι, έναν χαρακτήρα που επανέλαβε και στη συνέχεια της ταινίας το 1992.

Στη μακρά πορεία της συμμετείχε επίσης σε ταινίες όπως Best in Show και Α Mighty Wind, ενώ εμφανίστηκε και στο sequel Beetlejuice Beetlejuice το 2024.

Το 2020 τιμήθηκε με το βραβείο Emmy Α’ Γυναικείου Ρόλου σε κωμική σειρά για την ερμηνεία της στο Schitt’s Creek, κερδίζοντας επίσης Χρυσή Σφαίρα και SAG Award, σε έναν ρόλο που της χάρισε νέα γενιά θαυμαστών κι επιβεβαίωσε τη θέση της ανάμεσα στις πιο αγαπητές κωμικές περσόνες.

Η Κάθριν Ο’Χάρα αφήνει πίσω της τον σύζυγό της Μπο Γουέλς και τους δύο γιους τους, Μάθιου και Λουκ.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΘΡΙΝ Ο' ΧΑΡΑ
 |
ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
 |
HOME ALONE
