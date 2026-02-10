Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η ένοχη απόλαυσή της και το safe place της

Σε ένα χαλαρό τετ-α-τετ στη Βίλα Ζωγράφου, η Ηλιάνα Μαυρομάτη μάς άνοιξε τα χαρτιά της. H πρωταγωνίστρια της παράστασης 'Barcelona' στο Πτι Παλαί αλλά και η «Μιρέλλα» της σειράς Μια νύχτα μόνο, απάντησε τα διλήμματα που της έθεσε το star.gr άμεσα και με απόλυτη ειλικρίνεια.

Όπως είπε, η πρώτη της σκέψη το πρωί ανήκει στους τετράποδους φίλους της και τη βόλτα τους. Η Ηλιάνα και ο σύντροφός της Στάθης Κόικας συγκατοικούν στο κέντρο της Αθήνας και έχουν δύο υπέροχα σκυλάκια. Μάλιστα, ο Φώτης ήταν και μαζί μας στο γύρισμα!

Παρόλο που ο χώρος της τέχνης απαιτεί συχνά ξενύχτια, η ίδια δηλώνει πλέον πρωινός τύπος! Θέλει να ζει περισσότερο τη μέρα, λέει. Επίσης, δεν μπορεί να αποχωριστεί τον καφέ της.

Στις προσωπικές της στιγμές, η Ηλιάνα αναζητά την ηρεμία και την ουσία. Το σπίτι αποτελεί το δικό της «safe place». Η ηθοποιός προτιμά - πια- ένα ήσυχο βράδυ εντός, παρά μια έντονη νυχτερινή έξοδο. Η ίδια παραδέχεται με χιούμορ πως οι λέξεις που χρησιμοποιεί υπερβολικά είναι... βρισιές.

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη στο star.gr

Ανάμεσα σε αλμυρό και γλυκό, η Ηλιάνα Μαυρομάτη επιλέγει ξεκάθαρα το πρώτο, ενώ λατρεύει τη θάλασσα και το διάβασμα βιβλίων. Μάλιστα, ως λάτρης των ιστοριών, αποκάλυψε πως το δικό της «guilty pleasure» είναι οι ρομαντικές κομεντί στις διάφορες πλατφόρμες streaming.

Τέλος, όταν κλήθηκε να δώσει έναν τίτλο στην μέχρι τώρα πορεία της, αν αυτή ήταν ταινία, η Ηλιάνα επέλεξε τη φράση «Βουτιά στα βαθιά», υπογραμμίζοντας ίσως τον τρόπο που επιλέγει να ζει και να δημιουργεί: με θάρρος, ένταση και χωρίς φόβο για το άγνωστο.